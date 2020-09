Brasil Lotofácil sorteia neste sábado prêmio especial de R$ 120 milhões; Mega-Sena pode pagar R$ 6 milhões

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Sorteio da Independência será às 20h em São Paulo. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Sorteio da Independência será às 20h em São Paulo. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Lotofácil da Independência sorteia neste sábado (12) prêmio especial estimado em R$ 120 milhões. O sorteio será realizado, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. Já a Mega-Sena pode pagar R$ 6 milhões.

Lotofácil da Independência

Assim como nos demais concursos especiais, o prêmio principal oferecido na Lotofácil não acumula. Não havendo apostas premiadas com 15 números, o prêmio será rateado entre os acertadores de 14 números e assim sucessivamente.

As apostas do concurso especial podem ser feitas até as 19h, em cartela específica, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o País ou pela internet.

A aposta custa R$ 2,50 e a pessoa deve escolher entre 15 a 20 números dentre os 25 disponíveis no volante.

Mega-Sena pode pagar R$ 6 milhões neste sábado

A Mega-Sena sorteia neste sábado (12), prêmio acumulado de R$ 6 milhões. As seis dezenas do concurso 2.298 serão sorteadas também a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa.

Da mesma forma que a Lotofácil, as apostas da Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o País ou pela internet.

O volante da Mega-Sena, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil