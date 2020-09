Dicas de O Sul Léo D´Lucca apresenta sucessos de Cristiano Araújo no POA Drive-in Show

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2020

Léo D’Lucca canta sucessos de Araújo. Foto: Zé Carlos de Andrade/Divulgação PMPA Léo D’Lucca canta sucessos de Araújo. (Foto: Zé Carlos de Andrade/Divulgação PMPA) Foto: Zé Carlos de Andrade/Divulgação PMPA

O palco do POA Drive-in Show recebe a estreia nacional do espetáculo Tributo a Cristiano Araújo, na voz de Léo D’Lucca. O espetáculo inédito ocorre no sábado (12), às 20h30, na estrutura montada no estacionamento da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), na avenida Padre Cacique, 1365, ao lado do Estádio Beira-Rio. Ingressos podem ser adquiridos no site www.poadriveinshow.com.br.

Tributo a Cristiano Araújo

O show irá percorrer o País, com estreia em Porto Alegre. Léo D’Lucca canta sucessos de Araújo como Maus Bocados, Mente Pra mim, Caso indefinido e Sofrência.

Ingressos

Os ingressos são válidos por veículo e estão disponíveis no site do evento. Não há comercialização de ingressos no local. A capacidade de público é de 200 veículos por sessão.

– Setor Comum: R$ 200

– Setor Comum (meia-entrada): R$ 100

– Setor Comum (ingresso solidário): R$ 100*

– Setor Premium: R$ 300

– Setor Premium (meia-entrada): R$ 150

– Setor Premium (ingresso solidário): R$ 150*

*Com o intuito de arrecadar alimentos para o setor cultural e artístico, o evento viabiliza o ingresso solidário mediante a doação de um quilo de alimento não-perecível a ser entregue no acesso ao evento.

