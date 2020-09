Porto Alegre Zona Norte terá nova ampliação de horários de linhas de ônibus

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2020

As tabelas atualizadas estão disponíveis no site da EPTC. Foto: Alex Rocha/Arquivo PMPA As tabelas atualizadas estão disponíveis no site da EPTC. (Foto: Alex Rocha/Arquivo PMPA) Foto: Alex Rocha/Arquivo PMPA

As alterações previstas nas tabelas de horários de ônibus ocorrem já neste sábado (12), nas linhas 620 Iguatemi/Vila Jardim, 652 Hospital, 659 Ingá, 665 Planalto/Sabará e B55 Protásio/Humaitá. A partir da próxima segunda-feira (14), as linhas 704 Humaitá e 704.1 Humaitá/A.J. Renner e Dona Teodora terão a tabela horária ampliada em dias úteis.

As tabelas atualizadas estão disponíveis no site da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação). Já a localização em tempo real dos veículos pode ser acessada pelos usuários na função GPS do aplicativo TRI.

Detalhes da ampliação:

Sábado, 12:

620 Iguatemi/Vila Jardim – Antecipação da primeira viagem no sentido bairro- Centro, de 6h55 para 6h15.

652 Hospital – Aumento de seis viagens por dia, três em cada sentido. Intervalos entre viagens passam a ser de 40 minutos a 15 horas.

659 Ingá – Antecipação da primeira viagemno sentido bairro-Centro, das 6h15 para 6h05. Intervalos passam a ser de 40 minutos até 13 horas e 45 minutos depois das 13h.

665 Planalto Sabará – Aumento de duas viagens ao dia, uma em cada sentido. Intervalos passam a ser de 45 minutos durante todo o dia.

B55 Protásio/Humaitá – Aumento de três viagens e regularização dos intervalos entre viagens, que passam a ser de 35 minutos e de 45 minutos após as 16h.

Segunda-feira, 14:

704.1 Humaitá e 704.1 Humaitá/ A.J Renner e Dona Teodora – Serão oito viagens a mais, o que aumenta de 78 para 86 a oferta diária – 43 em cada sentido. Serão cinco viagens na direção bairro-Centro e três viagens no sentido Centro-bairro, o que representa 12% a menos no tempo de espera em horários de pico (6h às 9h e 16h às 20h). Já o sincronismo da operação da linha 704 com a linha 704.1 dará mais regularidade à operação, com intervalo entre viagens de 15 minutos no pico e 30 minutos no entrepico.

