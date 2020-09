Porto Alegre Escola Salomão Watnick promove atividades on-line alusivas ao Dia Nacional do Surdo

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2020

Escola Municipal de Ensino Fundamental de Surdos Bilíngüe Salomão Watnick. Foto: Divulgação/PMPA/Arquivo Escola Municipal de Ensino Fundamental de Surdos Bilíngüe Salomão Watnick. (Foto: Divulgação/PMPA/Arquivo) Foto: Divulgação/PMPA/Arquivo

A Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) de Surdos Bilíngue Salomão Watnick, no bairro Intercap, promove uma série de atividades em comemoração ao Dia Nacional do Surdo – celebrado em 26 de setembro. Toda a programação, que tem início a partir do dia 21, será realizada de forma on-line devido à pandemia da Covid-19.

A escola, que conta com 45 alunos, conforme dados atualizados da Smed (Secretaria Municipal de Educação), foi criada em 2008 para atender estudantes surdos e garantir a aprendizagem na Libras (Língua Brasileira de Sinais). Para quem quiser acompanhar algum evento, basta acessar o Facebook, Instagram ou o Youtube (Salomão Watnick Emef de Surdos). A programação do Dia Nacional do Surdo se estende de 21 até 26 deste mês.

A instituição de ensino oferece atendimento nos três turnos, incluindo estudantes surdos com diferentes graus e tipos de deficiências associadas. O trabalho é focado na inclusão, dentro de estratégias comunicativas, por meio de intervenções pedagógicas coerentes com a idade e o desenvolvimento do aluno.

Confira a programação:

21/09 – 10h Facebook – Abertura Setembro Surdo

21/09 – 16h Meet – Trocas e bate-papo com professores, pais, alunos, ex-alunos e comunidade

22/09 – 16h Facebook – Quem conta um conto aumenta um ponto. Histórias em libras para crianças contadas por alunos surdos

23/09 – 10h Live – Diálogos sobre a educação de surdos: reflexões luso-brasileiras. Professora Doutora Susana Barbosa de Sousa (Politécnico do Porto, Escola Superior de Educação – Porto, Portugal)

24/09 – 10h Facebook – Libras pelo mundo: viajando pela Inglaterra. Uma visita virtual ,com a orientação da professora Márcia Buede

24/09 – 16h Facebook – Para além dos muros da escola. Relatos de alunos e ex-alunos da Escola Bilíngue Salomão

25/09 – 20h Live – Piadas surdas, com Itacir do Carmo

26/09 – 10h Facebook – Homenagem aos surdos. Vídeo dos professores.

