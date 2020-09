Rio Grande do Sul Manutenção do vão móvel seguirá na próxima segunda-feira

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2020

Seguem trabalhos que aconteceram ao longo dessa semana. Foto: Divulgação/CCR Via Sul Seguem trabalhos que aconteceram ao longo dessa semana. (Foto: Divulgação/CCR Via Sul) Foto: Divulgação/CCR Via Sul

A CCR ViaSul informa que na próxima segunda-feira (14), serão novamente realizados os trabalhos de manutenção preventiva no vão móvel da ponte do Guaíba, como aconteceram ao longo dessa semana. Assim, estão previstos ao menos mais dois içamentos no dia, um em cada turno, sendo às 10h e às 13h, se não acontecerem os içamentos tradicionais programados pela Praticagem da Lagoa. A prorrogação foi necessária para a conclusão dos serviços.

A concessionária destaca que está mantida a programação de içamentos e serviços deste sábado (12).

Os usuários devem ficar atentos aos bloqueios de tráfego e a as previsões de içamento são comunicadas diariamente no site www.ccrviasul.com.br ou por meio do canal para informações e emergências 0800 000 0290.

