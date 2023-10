Acontece Loucura por Sapatos atrai visitantes de todo o Rio Grande do Sul em busca de promoções

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2023

Feira segue até o dia 15 de outubro na Fenac, em Novo Hamburgo. Foto: Diego Soares Foto: Diego Soares

Visitantes de todo o Rio Grande do Sul marcaram presença no primeiro dia de Loucura por Sapatos para conferir as promoções em calçados, bolsas, roupas e acessórios. A feira, que acontece na Fenac, em Novo Hamburgo, até o dia 15 de outubro, teve início na quinta-feira (5), reunindo milhares de pessoas em busca de bons preços para renovar o guarda-roupa.

Com mais de 200 expositores, o evento apresenta produtos com descontos de outlet e lançamentos exclusivos, movimentando o mercado calçadista. De acordo com Sandra Loeblein, responsável pelo departamento comercial da loja Renata Vitória, a expectativa é superar o número de vendas registrado na edição de abril. “Como todo empresário, a gente sempre pretende vender muito. Nossa expectativa é alta, esperamos ter pelo menos o mesmo faturamento da feira de abril”, pontua.

Para isso, a marca está com diversas promoções, especialmente, para compras em maiores quantidades: “nós temos sapatilhas com condições especiais, como um par por R$ 39,90 ou três pares por R$ 109,90, tudo com altíssima qualidade”, destaca.

Marília Rosado, de 71 anos, foi uma das pessoas que esteve presente na Loucura por Sapatos neste primeiro dia. A aposentada, que não perde uma edição da feira, aproveitou os preços promocionais para garantir presentes para toda a família. “Eu venho em todas as edições e sempre compro, principalmente nos estandes da Miose e de marcas de bolsa. Venho buscar calçados, tênis e botinhas para presentear meus netos e filhos, inclusive mando alguns itens de presente para meu filho que mora na Holanda. É muito bom!”, destaca.

Quem também notou essa busca por promoções já no primeiro dia foi Paulo Kreling, dono da loja Bella Star. O comerciante, que já participa da feira há alguns anos, diz que a expectativa para esta edição é alta. “Participar da Loucura por Sapatos é sempre uma expectativa e nesse primeiro dia já sinalizou um movimento muito bom”, pontua.

A empresa trouxe para o evento toda a sua coleção de produtos de meia estação e de verão, apresentando preços promocionais que partem de R$ 60. “Nosso carro-chefe de vendas agora para o verão é o chinelo Nuvem, que no último ano vendeu muito bem. Então neste ano estamos repetindo a dose e mantendo o mesmo preço do ano passado”, explica.

Baile da Idade de Ouro reúne mais de mil idosos

Parte da programação de abertura da Loucura por Sapatos, o Baile da Idade de Ouro animou mais de mil idosos ao som da banda Expresso Show. O encontro contou com a presença de caravanas de treze cidades do Rio Grande do Sul, incluindo os municípios de Alegrete, Canela, Caxias do Sul, Charqueadas e Tramandaí.

Sueli da Silva Bortolosso, de 80 anos, veio para o evento junto com as amigas em uma caravana de Bento Gonçalves. Além de aproveitar o baile, ela conferiu de perto as promoções nos estandes: “estou achando tudo muito legal. Já passei nas lojas, já comprei e agora estou aproveitando o baile”, comenta.

Festival de Cervejas Artesanais tem programação paralela à feira

Com música ao vivo para todos os gostos e estilos, o 16° Festival de Cervejas Artesanais reúne cervejarias da região e food trucks com opções gastronômicas no primeiro andar dos pavilhões da Fenac. O evento é aberto ao público, com programação de segunda a sexta-feira, das 16h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 22h.

