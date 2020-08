Considerado a principal contratação do Corinthians para a temporada, o meia-atacante Luan foi alvo de críticas em um protesto de torcedores alvinegros no CT Joaquim Grava. Uma faixa, que questionava o valor da contratação do jogador e seu desempenho em campo, foi pendurada no portão da entrada de jogadores e funcionários do local.

“Luan pipoqueiro. Tem que ter raça para jogar no Coringão. Muito dinheiro para pouca vontade”, escreveram os manifestantes. Após a derrota para o Palmeiras na final do Campeonato Paulista, Luan já havia sido alvo de críticas nas redes sociais.

O camisa 7 não participou das cobranças de pênaltis da decisão e os torcedores do Corinthians questionaram sua ausência entre os batedores. De acordo com o clube, Luan, apesar de não ter saído de campo, estava com dores no tornozelo e, por isso, se absteve das cobranças.

O Corinthians anunciou a contratação do jogador no final de 2019. O clube paulista pagou cerca de 5 milhões de euros (R$ 22,7 milhões) para tê-lo em seu plantel. Na época, Luan disse que estava realizando um sonho.

“Estou muito feliz. É a realização de um sonho de criança poder vestir essa camisa. Espero corresponder todo o carinho que tenho recebido já nas redes sociais, nas ruas e na própria Arena Corinthians. Chego com muita expectativa e vontade de dar alegria ao torcedor corintiano. Sou mais um louco do bando. Vai, Corinthians!”, disse.

Desde então, o atleta não tem colhido bons resultados. Ao todo, foram 18 partidas e apenas três gols. Luan e seus companheiros se reapresentaram no CT Joaquim Grava nesta segunda-feira. Eles viajarão para Belo Horizonte nesta terça, para enfrentar o Atlético-MG na quarta-feira. Será a primeira partida do Corinthians no Brasileirão.

Defesa

Horas depois dos protestos, parte da Fiel se mobilizou nas redes sociais em defesa do camisa 7. No Twitter, os torcedores do Timão subiram a hashtag “Apoio Ao Luan” para passarem força ao jogador.

Desde o último sábado, quando o Corinthians perdeu a final do Campeonato Paulista para o seu rival Palmeiras, o meia-atacante vem sofrendo pesadas críticas. Vale lembrar que Luan terminou a partida com o joelho sangrando e se queixando de dores no tornozelo. Por conta disso, o jogador não participou das cobranças de pênaltis.

Em meio ao clima de instabilidade, parte da torcida se uniu para apoiar o jogador. Até as 18h desta segunda-feira, mais de 3 mil postagens foram feitas no Twitter em apoio ao atleta – eleito o melhor das Américas em 2017 e contratado do Corinthians pelo Grêmio no início desta temporada. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e do site Lance.