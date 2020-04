Celebridades Luan Santana e Jade Magalhães antecipam plano de morar juntos por causa da quarentena

Por Redação O Sul | 16 de abril de 2020

Juntos há 12 anos, casal está noivo desde setembro do ano passado Foto: Instagram/luansantana Juntos há 12 anos, casal está noivo desde setembro do ano passado. (Foto: Instagram/luansantana) Foto: Instagram/luansantana

O cantor Luan Santana, 29, e sua noiva Jade Magalhães, 26, anteciparam os planos de morarem juntos e já estão há três semanas sob o mesmo teto. Eles estão na casa estúdio que o músico montou há cerca de dois anos na região de Alphaville, na Grande São Paulo.

“Como estamos seguindo as orientações de isolamento social, quis trazer a Jade para ficar comigo. Estamos em perfeita harmonia e curtindo cada momento juntos, fazendo todas as tarefas domésticas em parceria”, afirmou o cantor em nota divulgada por sua assessoria.

Luan e Jade estão juntos há 12 anos e ficaram noivos em setembro do ano passado. A ideia de morar junto, no entanto, era para julho, mês em que deve ser entregue o apartamento comprado por ele para o casal. Já a data do casamento continua sem ser informada.

Luan planeja fazer uma live do quintal da casa em que está vivendo com Jade no próximo dia 26, com transmissão pelo YouTube. No final de março, ele já tinha feito uma live no Instagram, quando recebeu o padre Fábio de Mello e os pastores Deive Leonardo e André Valadão.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades