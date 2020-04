Cinema Demi Lovato diz que não é mais amiga de Selena Gomez, mas mantém contato com Miley Cyrus

16 de abril de 2020

Apesar do distanciamento, Demi (foto) afirmou que ainda tem muito amor por Selena e que só deseja coisas boas a ela Foto: Reprodução

A atriz Demi Lovato, 27, afirmou em entrevista à revista Harper’s Bazaar que não é mais amiga da cantora Selena Gomez, 27, assim como não tem mais contato com os irmãos da banda Jonas Brothers. Na verdade, a única amizade que mantém da época de estrela da Disney é com Miley Cyrus, 27.

“Ela [Miley Cyrus] é incrível. Eu a amo até a morte e sempre a amarei, sempre a amarei. Mas acho que ela é a única daquela época com quem ainda mantenho contato”, afirmou a cantora, que chegou a aparecer na live que Miley Cyrus está fazendo no Instagram desde o início da quarentena do novo coronavírus.

Apesar do distanciamento, Demi afirmou que ainda tem muito amor por Selena e que só deseja coisas boas a ela. As duas começaram juntas na TV, no programa Barney e Seus Amigos, no início dos anos 2000.

Em janeiro deste ano, Selena usou suas redes sociais para dizer que “não tinha palavras pra descrever o quão bonito, inspirado e merecido” tinha sido a presentação da colega no Grammy, a primeira feita por Demi desde que sofreu uma overdose quase fatal, em junho de 2018.

Além de Selena e dos irmãos Kevin, Joe e Nick Jonas, Demi também perdeu contato com o ex-namorado Wilmer Valderrama, com quem ficou por seis anos. “Acho que precisava disso, precisava aprender a ficar bem sozinha. Quando você se relaciona com alguém tão jovem não aprende sobre si mesmo.”

Demi, que hoje namora o ator Max Ehrich, 28, falou na entrevista que se define como uma pessoa fluída em relação a suas preferências sexuais e que se imagina mãe de dois ou três filhos no futuro, mas poderia ser ao lado de um homem ou de uma mulher. “Estou aberto a qualquer coisa”, afirmou ela.

