Magazine Luan Santana: “Preciso que vocês entendam o momento em que estou vivendo”

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O cantor, de 29 anos de idade, explicou que passou um bom tempo pensando em como poderia se renovar para levar coisas diferentes para os fãs Foto: Reprodução/Instagram O cantor, de 29 anos de idade, explicou que passou um bom tempo pensando em como poderia se renovar para levar coisas diferentes para os fãs. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Luan Santana fez uma live surpresa em seu Instagram na manhã desta terça-feira (17) e desabafou sobre o novo momento em sua carreira.

O cantor, de 29 anos de idade, explicou que passou um bom tempo pensando em como poderia se renovar para levar coisas diferentes para os fãs. O novo contato dele com os fãs acontece após polêmica de racha dos maiores fã-clubes, que anunciaram recentemente a suspensão atividades, reclamando de falta de contato com artista.

“Pensei: ‘Como vou levar algo com essência sertaneja, pé no barro? Como eu vou honrar isso aqui fazendo o novo?’ Porque meu público merece, não merece ficar ouvindo a mesma coisa todo dia. ‘Como vou surpreender eles de novo?’. E a gente achou. Vocês vão amar, tenho certeza. Confiem em mim, na galera que está comigo. Vai ser maravilhoso”, começou ele.

O cantor ainda falou sobre seus laços com o público. “Queria que vocês citassem um exemplo de alguma relação de artista com seu fã que é mais verdadeira, mais calorosa e mais próxima… e que rola tanta identificação, que se parece tanto? Eu não consigo dizer ninguém que é assim como a gente é. É para vocês que eu digo: Sei tudo o que vocês sentem. Em cada época da minha vida soube o que vocês sentiram no momento, o que precisavam. E eu tentava ajudar com as minhas músicas, a minha postura”.

Na sequência, o sertanejo ainda pediu apoio dos fãs neste momento de transição na carreira. “Preciso que vocês entendam o momento em que estou vivendo e vejam tudo o que estamos preparando para vocês como um salto a mais. Um salto mais alto”, disse.

Após mandar beijos para fã-clubes que acompanhavam a live no início da manhã, Luan Santana se emocionou: “São por vocês as vezes que saio da minha casa e venho dormir em outro lugar, porque preciso tirar duas semanas confinado dentro de um estúdio para compor, fazer aquilo que eu amo. Mas deixar as pessoas que amo longe de mim… Na hora em que saio de casa são vocês que vem à minha cabeça. Vocês martelando em minha cabeça o tempo todo: ‘É por eles, é por eles. Não esperam quatro, não esperam sete. Esperam dez, e se esperam dez, eu vou dar o meu dez’. Não só em momentos assim, mas em vários nestes treze anos de carreira”, disse.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine