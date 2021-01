Celebridades Luana Piovani diz que estão com piolho novamente: “Não dá para mim”

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2021

Atriz e apresentadora comentou sobre a volta turbulenta dos filhos para sua casa Foto: Divulgação Atriz e apresentadora comentou sobre a volta turbulenta dos filhos para sua casa. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Luana Piovani desabafou com os fãs, na manhã desta sexta-feira (08), a volta turbulenta dos filhos para a sua casa – eles passaram as festas de fim de ano com o pai, o surfista Pedro Scooby. Segundo a atriz e apresentadora, a pequena Liz teve cólicas durante a noite, Dom revelou que não fez sua lição das férias e que, de quebra, todos estão com piolho.

“A cara de quem passou por um furacão pela manhã. Miúdos voltaram. Liz fez a aula de ioga, e inacreditavelmente dois segundos depois passou a ter cólica. Eu falei: ‘Não é possível, acabou de chegar na casa da mãe e já está chorando e gritando’. Foi isso, tendo cólica. Depois melhorou, teve cólica de novo, gritou e chorou, mas passou a noite bem. Quem não passou obviamente fui eu, preocupada”, começou ela.

Na sequência ela falou sobre os outros problemas envolvendo os filhos. “O Dom não fez a lição das férias. Olha que notícia boa? Deve perder o recreio hoje. E os miúdos ainda estão com piolho, então agora definitivamente não tem mais jeito. Vou marcar a clínica de piolhos na semana que vem e levar um por um. Não dá para mim, não consigo conviver com isso. Para mim, isso é coisa séria. Mas é isso, segue o barco. Bem-vinda à realidade de volta, mamita”, disse, ainda pontuando na legenda: “A mãe tá ON”.

