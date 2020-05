Celebridades Luana Piovani pediu para Pedro Scooby a desbloquear no Instagram: “Pra ver meus filhos”

Pedro Scooby está em Portugal, onde passará 15 dias com os filhos, os gêmeos Bem e Liz, de 4 anos, e Dom, de 7, de seu casamento com Luana Piovani – de quem se separou em março de 2019 e, desde então, vive uma relação conturbada. No Instagram, a atriz contou que teve que pedir para o surfista a desbloquear no celular durante esse período.

Ela falou do assunto depois de uma seguidora comentar que Scooby fez uma carta pública endereçada apenas a Dom e que deveria ter a escrito para todos os filhos. “Eu já não digo mais nada. Só oro e pedi para ele me desbloquear para eu ver o que acontece com meus filhos”, disse Piovani.

A atriz explicou também onde Scooby ficará com as crianças e que o surfista pretende morar em Portugal agora. “[Ele] está na casa de um amigo nosso. Está procurando uma casa para alugar. Vai morar aqui”, comemorou ela. Depois, Piovani fez um post sobre como está lidando com a ausência dos filhos em casa.

“Ainda me acostumando ao silêncio, mas grata. Sabendo [que estão] felizes, preenchendo o vazio, divertindo-se e sendo plenamente amados. O meu vazio já já eu preencho comigo, afinal, a maior parte das mães não conhecem o que estou vivendo pela primeira vez, um grande exercício, pois um dia eles partirão para esse mundão! E que assim seja!”, declarou.

