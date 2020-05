Celebridades Wanessa diz ficou viciada em se expor no início da carreira: “Me machuquei muito”

27 de Maio de 2020

Wanessa comemora 20 anos de carreira em outubro. Filha de Zezé Di Camargo, a cantora, de 37 anos, contou que está vivendo um momento de profundo conhecimento pessoal.

“A gente separa nosso eu em partes: ‘Wanessa mãe, Wanessa carreira’. E não existe isso! Tudo o que passo na vida pessoal reflete na minha vida profissional. Como estou me libertando pessoalmente, acabo me libertando profissionalmente. Quando olho com o olhar do que realmente sou, começo a mudar o meu cenário em volta. Estou passando por um processo de autoconhecimento, de entender que sou parte de um todo e os egos foram me transformando em coisas que não necessariamente sou eu”, refletiu.

Casada com o empresário Marcus Buaiz – com quem tem José Marcus, de 8 anos, e João Francisco, de 5 – Wanessa afirmou que hoje se conhece bem mais do que no início de sua carreira.

“Não sou a raiva, a ambição, o sucesso, não preciso buscar isso. Preciso buscar o amor incondicional. Trabalho num lugar que tem muita vaidade, de querer o aplauso. É muito difícil quando vou trabalhar e não vir a vaidade junto. O legal é quando você não precisa da aprovação de ninguém, só a sua. Hoje me pergunto: ‘por que vou gravar essa música? Porque vai fazer sucesso?’ Você começa a questionar seus posicionamentos, mas é um trabalho de disciplina, de todos os dias”, falou.

Wanessa afirmou que, além de fazer terapia, ela tenta buscar muito o autoconhecimento, contando com a ajuda da família e dos amigos para estar cada dia melhor.

“Todos eles têm uma busca por esse processo. O que mais busco é a entrega verdadeira. Quando comecei [na carreira], fiquei muito exposta e me expunha muito. Aí comecei a gostar daquela exposição. Se eu tivesse na capa de revista, estaria num lugar de amor [pensava assim]. Mas me machuquei muito com essa exposição e depois me fechei completamente. Fiquei no 8 ou 80. Comecei a ficar muito quieta e introspectiva, parei de ir aos lugares, me tornei muito politicamente correta nas redes, cautelosa nas entrevistas. Acho que tudo é um meio termo”, avaliou.

