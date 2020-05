Magazine “Megxit” foi sugerido pelo príncipe Harry, e não por Meghan Markle, aponta livro

Por Redação O Sul | 27 de Maio de 2020

Uma biografia não autorizada sobre o príncipe Harry e Meghan Markle afirma que foi ele quem sugeriu o “Megxit”. De acordo com o The Sun, que teve acesso a um trecho do livro, foi o duque de Sussex que orquestrou toda a saída deles da família real do Reino Unido

Segundo o veículo, consta no livro que o agora ex-Sua Alteza Real estava cansado da vida na monarquia, e no fim só faltava encontrar alguém que lhe desse apoio numa eventual decisão sua de se desvincular dos Windsors, o que Meghan teria feito assim que soube do desejo dele. Inclusive, o jornal diz que Harry odeia o termo “Megxit” justamente por acreditar que este dá a impressão de que foi tudo ideia da ex-atriz.

Intitulada Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family, ou em tradução livre “Em Busca da Liberdade: Harry e Meghan e a Formação de Uma Família Real Moderna”, a obra em questão é co-assinada pela dupla de correspondentes reais Carolyn Durand e Omid Scobie, que é bem próximo dos Sussexes. A biografia chega às livrarias dos Estados Unidos e do Canadá no dia 11 de agosto.

Apesar da decisão, Harry pode estar arrependido de ter deixado a família real. Segundo o jornal britânico The DailyTelegraph, ele tem reclamado para pessoas próximas que “sente muita falta dos compromissos oficiais”, principalmente os relacionados aos Fuzileiros Navais Reais, entidade militar na qual era capitão-general.

