Luana Piovani sobre novo namorado "secreto": "Nada de cabecinha fechada, me ama solta"

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2021

Foto: Reprodução/Instagram

Luana Piovani falou um pouco sobre seu novo namorado, que ela não revela a identidade, em resposta aos seus seguidores nesta terça-feira (05). A atriz de 44 anos contou que o rapaz é brasileiro, apesar de ter o conhecido em Portugal, onde mora, e do signo de escorpião e acabou recebendo um conselho de uma fã.

“No início é amor, mas prepare-se para suportar daqui a pouco tentativas de submissão. Escorpião quer ter a última palavra. Eu não suportei, mandei catar coquinhos”, contou uma mulher. “Relaxa, que o meu é genuinamente educado e cosmopolita, não tem nada de cabecinha fechada, me ama solta”, garantiu Luana.

A atriz ainda explicou porque está fazendo tanto mistério com o novo namorado. “Porque ele não quer que divulgue. Eu respeito”, afirmou ela, que disse ainda o que a ‘broxa’ em um homem: “Ignorância, machismo e falta de trabalho”.

Sobre o ex-marido, Pedro Scooby, Luana falou que os dois são amigos, depois de tantas brigas públicas. “Confio nele e em Deus”, declarou ela, que confessou ficar um pouco aflita com as ‘artes’ que o surfista está fazendo com os filhos deles, Dom, de 8 anos, e os gêmeos Bem e Liz, durante viagem para o Brasil.

Uma pessoa ainda elogiou a postura da mulher de Scooby, Cintia Dicker, com as crianças. ‘Vejo que ela é bem bacana com os miúdos. Isso deve ser muito bom para você, né?”, escreveu o seguidor. “[É] o céu”, respondeu Luana.

