Variedades Pele ressecada? Especialista indica receitas caseiras para hidratar o rosto e o corpo

5 de janeiro de 2021

A banana é usada em máscara caseira. (Foto: Reprodução)

Pele hidratada é sinônimo de saúde em dia! No entanto, com o cotidiano atarefado, nem sempre é fácil manter uma rotina de cuidados com essa parte do corpo, considerada o maior órgão do ser humano. Para isso, incluir itens práticos e de fácil acesso em sua skincare é essencial.

De acordo com a dermatologista Dra. Priscila Camara de Camargo, da Clínica Camargo, quatro passos são indispensáveis ao cuidar do corpo e do rosto: higienizar, tonificar, hidratar e proteger. “O rosto é a área do corpo que está em contato com o meio externo, sem proteção. Além da face, o pescoço, o colo e as mãos são as partes que mais necessitam de hidratação, já que precisamos protegê-las dos fatores externos, como radiação ultravioleta, poluição e da umidade”, orienta a médica.

Água e proteção contra o sol são indispensáveis

Além do protetor solar com fator de proteção maior que 30 e da ingestão de, pelo menos, dois litros de água diariamente, algumas receitas caseiras e rápidas podem ser verdadeiras aliadas.

Hidratação em dobro para o corpo

Com quatro colheres de um creme hidratante com consistência mais densa e a mesma quantidade do óleo mineral de sua preferência, você conquista uma mistura potente para usar em diversas regiões, especialmente nas dobras corporais. “É só colocar os ingredientes em um pote com tampa e misturar bastante, de forma homogênea. Essa receita é ótima para pernas ressecadas, cotovelos e joelhos, mas pode ser usada em todo o corpo”, detalha a especialista.

Banana é usada em máscara caseira

A pele do rosto merece cuidados especiais e, para ela, a especialista indica uma receita com ingredientes que sairão diretamente da sua cozinha: uma banana madura e uma colher de creme de leite. “Amasse bem a fruta e misture até formar uma pasta. Aplique uma camada sobre o rosto e deixe agir por 15 minutos. Depois, lave com água fria para ativar a circulação sanguínea. Ela possui uma grande quantidade de nutrientes, além de vitamina C e B6, que tem papel vital na manutenção da integridade e elasticidade da pele”, aponta Dr. Priscila.

Área dos olhos deve ser cuidada à noite

Versátil no mundo da beleza e repleto de benefícios para a pele, o óleo de coco é aliado também nos cuidados com a região dos olhos. Em sua rotina de cuidados noturnos, combine-o com uma pequena quantidade de pomada para assaduras. “Basta colocar uma quantidade pequena da pomada no dorso das mãos e misturar com um pouco do óleo, até ficar uniforme. Depois é só colocar nos dedos e aplicar na área dos olhos e nas pálpebras, fazendo movimentos circulares. Indico que essa hidratação seja feita à noite, antes de dormir, para a pele absorver mais os nutrientes”, ressalta a médica.

