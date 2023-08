Esporte Lucas Paquetá é investigado por suspeita de envolvimento com apostas; Manchester City desiste de contratação

18 de agosto de 2023

Jogador brasileiro é investigado pela federação inglesa (FA) em meio ao interesse de Pep Guardiola. (Foto: Divulgação/West Ham)

O meia Lucas Paquetá está sendo investigado pela federação inglesa de futebol (FA) por possíveis violações de apostas esportivas. O jogador do West Ham, que já recebeu proposta de 70 milhões de libras – cerca de R$ 437 milhões na atual cotação – do Manchester City, vê o negócio ser travado por conta das investigações.

A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal inglês “Daily Mail”. A federação inglesa investiga apostas feitas em contas vinculadas a pessoas próximas a Lucas Paquetá. As apostas teriam sido feitas em uma partida em que o meio-campista entrou em campo.

O West Ham – e o time de Pep Guardiola, que desistiu momentaneamente da contratação – aguardam o desenrolar das investigações. Recentemente, o atacante Ivan Toney, do Brentford, foi suspenso de todas as atividades do futebol por oito meses por infringir as regras no que diz respeito a apostas.

Na Inglaterra, a fiscalização contra envolvimento de futebolistas com apostas esportivas é grande. Atletas são proibidos de fazerem apostas, estando ou não envolvidos nos jogos apostados. No dia 13 de abril, a liga inglesa aprovou a retirada dos patrocínios das casas de apostas da frente das camisas dos times. Os clubes terão até o fim da temporada 2025/26 para fazer isso.

