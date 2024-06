Futebol Lucas Paquetá pode ser banido do futebol

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2024

O meio-campista Lucas Paquetá, do West Ham, foi denunciado pela Associação de Futebol da Inglaterra. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O meio-campista Lucas Paquetá, do West Ham, foi denunciado pela Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês) em maio acusado de suposto envolvimento em esquema de apostas em partidas realizadas em 2022 e 2023 no futebol inglês. O brasileiro diz ser inocente.

A alegação da entidade é de que o atleta violou quatro normas das regras de apostas do Campeonato Inglês. De acordo com o jornal britânico The Sun, o relatório da FA recomenda “banimento para sempre” de Paquetá caso seja o meia seja considerado culpado.

Conforme o periódico, os promotores da Associação consideram as acusações contra o jogador brasileiro “ainda mais graves” que casos antigos semelhantes. Em 2018, o lateral do Lincoln City, Bradley Wood, foi condenado a seis anos de suspensão por ser considerado culpado de receber cartão amarelo de forma intencional em duas ocasiões. Três anos depois, em 2021, o também lateral Kynan Isaac, do Stratford Town, foi punido com 10 anos fora dos gramados por apostar em um cartão amarelo para si mesmo.

Já Paquetá é investigado pelos cartões amarelos recebidos em quatro jogos da Premier League: um contra o Leicester, em 12 de novembro de 2022; outro diante do Aston Villa, no dia 12 de março de 2023; um contra o Leeds, em 21 de maio de 2023; e, por último, no confronto com o Bournemouth, em 12 de agosto de 2023.

As investigações começaram em agosto do ano passado e, segundo a acusação, o brasileiro teria tomado as advertências deliberadamente para causar lucro a uma ou mais pessoas “com o propósito indevido de afetar o mercado de apostas”, conforme aponta o comunicado da FA.

“Estou extremamente surpreso e chateado com o fato de a FA ter decidido me acusar. Cooperei com todas as etapas das investigações e forneci todas as informações que pude durante nove meses. Nego as acusações na íntegra e lutarei com todas as minhas forças para limpar meu nome. Devido ao processo em andamento, não fornecerei mais comentários”, disse Paquetá em postagem no X, antigo Twitter.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu manter a convocação do meia para os amistosos da Data Fifa de junho e para a Copa América. “Conclui-se, de forma categórica, que o jogador Lucas Paquetá, apesar da conduta pela qual fora denunciado autorizasse o afastamento preventivo, conforme previsto no E16.1 do regulamento da FA, não foi apenado até o momento pela entidade processante e legitimada para sancioná-lo”, afirmou o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, em comunicado.

O atleta se apresentou à Seleção Brasileira na última quinta-feira, e está em concentração para os jogos amistosos contra México e Estados Unidos, nos dias 8 e 12 de junho, respectivamente, antes da disputa da Copa América, que começa em 20 de junho. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

