Por Redação O Sul | 1 de junho de 2024

Marta comemora gol em amistoso entre Brasil e Jamaica na Arena de Pernambuco. (Fotos: Lívia Villas Boas/CBF)

Foi uma noite, como a própria Rainha Marta definiu, “fantástica”. Com pouco mais de 27 mil torcedores na Arena de Pernambuco, a seleção brasileira feminina não tomou conhecimento da Jamaica, carrasca na última Copa do Mundo, e goleou por 4 a 0, com vaga para mais. No primeiro tempo, Adriana e a zagueira Chantelle Swaby, contra, abriram vantagem na seleção, Já na etapa final, o show foi todo de Marta, ovacionada do começo ao fim do amistoso pela torcida, que ampliou aos 18 e fechou a conta com um golaço de fora da área, aos 44 minutos.

Próximo amistoso

Brasil e Jamaica voltam a se enfrentar em novo amistoso na terça-feira (4), às 20h, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Será o último amistoso da seleção antes da convocação final do técnico Arthur Elias para a disputa da Olimpíada de Paris.

Maior público da seleção no Nordeste

O público de 27.031 torcedores na Arena de Pernambuco foi o maior em um jogo da seleção feminina atuando no Nordeste, superando os 10.643 presentes em um amistoso contra o Canadá, em 2015, na Arena das Dunas, no Rio Grande do Norte.

Primeiro tempo

O Brasil dominou o amistoso desde os primeiros minutos. E empilhou chances de gol, uma atrás da outra, durante 48 minutos. O primeiro gol, que já estava muito maduro, veio com a lateral Adriana que com um belo chute mandou no ângulo da goleira Becky Spencer. Porém, a seleção não se conformou apenas por estar à frente do placar e seguiu com futebol propositivo e ofensivo. O segundo gol, porém, veio graças a uma trabalhada da zagueira Chantelle Swaby, que mandou para as próprias redes. O cenário para a goleada se desenhou para o segundo tempo.

Segundo tempo

Se o Brasil dominou o primeiro tempo, o time do técnico Arthur Elias sobrou ainda mais na etapa final, com a Jamaica, acuada, praticamente não passando do meio de campo durante todos os 52 minutos. Com isso, de aspecto negativo, ficou a pontaria das brasileiras, uma vez que as jamaicanas poderiam ter saído do Recife com uma goleada muito maior no placar. Assim, coube a Rainha Marta transformar a vitória folgada em goleada. Aos 18 minutos, a camisa 10 fez o terceiro após receber livre na área e só ter o trabalho de tirar da goleira. Mas a coroação ficou para o final, quando de fora da área, limpou e mandou no ângulo. Um golaço da melhor de todos os tempos. Espetáculo completo.

2024-06-01