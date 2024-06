Esporte Vini Jr. é o primeiro brasileiro a marcar em duas finais de Champions League

Autor do gol do título em 2022, atacante volta a marcar em 2024.

Em sua segunda final de Champions League da carreira, Vini Jr. atingiu algo que nenhum brasileiro conseguiu na história. Ao marcar na vitória por 2 a 0 contra o Borussia Dortmund, o camisa 7 do Real Madrid é o primeiro jogador do Brasil a fazer gols em duas decisões diferentes do torneio.

Em entrevista ao canal Movistar+ logo após a partida, o brasileiro comemorou a segunda conquista da Champions.

“É incrível, parece que é a primeira vez, um sentimento que nem todos podem viver, mas o jogadores que estavam aqui comigo”, disse Vini. “Toda a família, a torcida, sempre acreditam na gente, sempre acreditam que podemos chegar aqui, que vamos sofrer outra vez, mas que vamos ganhar e levar a taça até Madrid. Estou muito feliz, ganhar a Champions duas vezes é algo incrível.”

Vini é o mais novo a conseguir tal feito na Era Champions League, desde 1992. Ele passa Messi, que também tinha 23 anos em 2011, quando fez o seu segundo e último gol em uma decisão do torneio, mas estava mais próximo dos 24. O camisa 7 é apenas o quinto jogador diferente do Real Madrid a atingir tal marca, ao lado de Cristiano Ronaldo, Bale, Raúl González e Sergio Ramos.

Ao todo, 12 brasileiros diferentes marcaram em finais de Champions e da antiga Copa dos Campeões Europeus. Entre eles, estão três jogadores naturalizados. Neymar está na lista com o gol que fez na decisão de 2015, quando tinha 23 anos. Também marcaram nomes como Marcelo, do Real Madrid, Belletti, pelo Barcelona, e o zagueiro Lúcio, no Bayer Leverkusen.

Vinicius Junior esteve diretamente envolvido em 22 gols no mata-mata da Liga dos Campeões (11 gols, 11 assistências); o maior número de qualquer jogador antes de completar 24 anos, junto com Lionel Messi.

Vini completa 24 anos no próximo mês. Com o gol, ele tem sua temporada mais goleadora da carreira, com 24. O brasileiro ainda tem nove assistências em 39 jogos em 2023/24 até agora. Na Champions, são seis gols. O camisa 7 do Real Madrid tem 21 gols pelo torneio e está no Top-10 da artilharia histórica dos brasileiros, que tem Neymar no topo, com 43.

Flamengo vibra com título de Vini

Uma das pratas da casa mais identificadas com o Flamengo, Vini JR mais uma vez decidiu a Champions League para o Real Madrid.

Os perfis oficiais do Flamengo fizeram várias postagens na internet. Fez campanha para que o cria ganhe a Bola de Ouro e lhe dedicou texto que ilustra bem toda a desconfiança vencida nesses poucos anos de trajetória profissional.

“Falaram, falaram, falaram. Desde cedo disseram muita coisa, mas não tem jeito: a realidade se impõe. Pelo futebol, pelo caráter, pela alegria e pela coragem, vemos mais uma vez nosso moleque no topo do mundo. Como é bom te ver vencedor, Vini! Te amamos muito”, diz a postagem.

O Flamengo ainda repostou o que publicara em 2022, quando Vini fez o gol da vitória sobre o Liverpool na decisão da Champions.

