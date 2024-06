Esporte Real Madrid vence o Borussia Dortmund com gol de Vini Jr. e conquista a Liga dos Campeões

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2024

Essa é a 15ª conquista de Champions do clube espanhol. (Foto: Reprodução)

O Real Madrid venceu o Borussia Dortmund por 2 a 0, neste sábado (1º), em Wembley, e conquistou o título da Champions League. Em início de jogo surpreendente, o Borussia Dortmund criou as melhores chances do primeiro tempo, mas Adeyemi desperdiçou sozinho à frente de Courtois, e Füllkrug parou na trave. Na segunda etapa, o Real melhorou: aos 29 minutos, Carvajal abriu o placar de cabeça, após cobrança de escanteio de Kroos. Nove minutos depois, Bellingham aproveitou erro na saída de bola de Maatsen e serviu Vinicius Junior na esquerda. O brasileiro invadiu a área e finalizou de canhota para ampliar e decretar a 15ª conquista de Champions do clube espanhol.

15 títulos

O Real Madrid se isolou ainda mais como o maior campeão da Champions League neste sábado. Campeão em seis das últimas 11 temporadas, o clube aumenta a vantagem sobre o Milan, segundo maior campeão, para oito títulos.

Melhor do mundo

Decisivo para o Real Madrid em todas as fases de mata-mata da Champions League, Vinicius repetiu o nível de atuação na decisão. Se o time espanhol teve atuação apagada de alguns de seus destaques, o brasileiro foi quem mais tentou e criou jogadas. Ele foi premiado ao receber passe de Bellingham aos 38 do segundo tempo para marcar. Já nos acréscimos, foi substituído e ovacionado pelos torcedores do Real, que mais uma vez fizeram coro de Bola de Ouro para o atacante. Autor do gol do título em 2022, Vini se tornou neste sábado o primeiro brasileiro a marcar em duas finais de Champions.

Recordistas

Nacho Fernández e Modric chegaram ao 26º título vestindo a camisa merengue e se isolaram como maiores campeões da história do clube. Com a conquista da Champions, os dois atletas ultrapassaram Marcelo e Benzema e se isolaram no ranking de jogadores mais vitoriosos pelo clube.

Na Liga dos Campeões, são quatro jogadores do Real a alcançar outro recorde. Carvajal, Modric, Nacho e Kroos conquistaram a sexta Champions e igualaram a marca de Paco Gento, lenda do clube espanhol, como os maiores campeões do torneio. Os três primeiros venceram todas no Real Madrid, enquanto o volante alemão conquistou seu primeiro título no Bayern de Munique.

Soberano

Carlo Ancelotti não se cansa de bater marcas. Mesmo quando elas já são dele. Neste sábado, o técnico do Real Madrid conquistou a sua quinta Champions League da carreira. Ele é o primeiro treinador a alcançar tal número, agora com dois títulos à frente dos demais.

