Por Redação O Sul | 1 de junho de 2024

Válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, a partida foi disputada no Maracanã. (Foto: Fernando Alves/EC Juventude)

Após 34 dias sem jogar, o Juventude empatou em 1 a 1 com o Fluminense na noite desse sábado (1°), em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto foi disputado no Maracanã, no Rio de Janeiro. Jadson marcou o gol Jaconero. O próximo compromisso alviverde é na quarta-feira (5), diante do Atlético-GO, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

