Para a segunda partida do Brasileirão contra o Cruzeiro, em Minas Gerais, o Grêmio pode ter o retorno do volante Lucas Silva. O jogador está se recuperando de um desconforto no joelho esquerdo. No treino desta quarta-feira (19), o volante participou no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre.

O volante realizou as primeiras atividades com os demais jogadores. Após isso, o jogador fez trabalho sozinho e corridas em torno do gramado do CT. O camisa 16 ficou de fora da estreia no Campeonato Brasileiro na vitória contra o Santos, mas pode retornar na partida com o Cruzeiro.

O treino desta quarta-feira foi realizado com os portões abertos à imprensa. O treinador Renato Portaluppi comandou um trabalho técnico-tático em campo reduzido focado na movimentação intensa e no raciocínio rápido na hora de definir as ações.

O treinamento não indicou a equipe que vai a campo no sábado (22), na Arena Independência. Essa definição deve ocorrer nos próximos dias quando os treinos serão com os portões fechados para a imprensa.

Durante o treinamento, o técnico gremista dividiu o elenco em duas equipes:

Time de colete: Igor, Kannemann, Natã e Zé Guilherme; Darlan, Bitello, Vina, Galdino e Gustavinho; Suárez.

Time sem colete: homás Luciano, Bruno Uvini, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Mila, Nathan, Ronald Barcellos, Cristaldo e Zinho; André Henrique.