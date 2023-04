“Preciso elogiar a postura da equipe em termos de equilíbrio para buscar a vitória. Não demos contra-ataque no segundo tempo ao adversário e fomos premiados com a busca pela vitória do primeiro ao último minuto. É importantíssimo. É o gol que é capaz de virar a chave que temos tentado e deixamos escapar a vitória”, disse o treinador.

Com a vitória, o Inter chega aos quatro pontos e está em primeiro lugar no Grupo B da Libertadores da América. O Colorado entra em campo novamente no domingo (23), contra o Flamengo, às 11h, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.