Rio Grande do Sul Em visita a Porto Alegre, embaixadora da República Tcheca quer fortalecer laços com o Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 19 de abril de 2023

A comitiva da missão diplomática esteve na Rede Pampa nesta quarta. Foto: O Sul Foto: O Sul

A embaixadora da República Tcheca no Brasil, Pavla Havrlíková, está participando de uma série de encontros e atividades na capital gaúcha. Em visita à Rede Pampa nesta quarta-feira (19), a chefe da Embaixada foi recebida pela diretora da Rede Pampa, Christina Gadret, e destacou a importância e as oportunidades de estreitamento das relações entre o país europeu e o Rio Grande do Sul.

A primeira visita oficial de Pavla ao estado está sendo organizada pelo cônsul Honorário da República Tcheca em Porto Alegre, Fernando Lorenz de Azevedo. A embaixadora, que assumiu o cargo em janeiro deste ano, vem realizando diversos encontros no país com o objetivo de estreitar os laços e buscar possibilidades de ampliar as cooperações entre o Brasil e a República Tcheca.

Segundo o cônsul Fernando Lorenz de Azevedo, a passagem da embaixadora por Porto Alegre será uma grande oportunidade de expandir as relações políticas e econômicas da República Tcheca com o Rio Grande do Sul, principalmente em segmentos das áreas de saúde, inovação, tecnologia de defesa e com o setor cervejeiro.

Encontros na capital gaúcha

Na agenda da embaixadora, estão marcados vários encontros com a classe política e empresarial do estado. Outro grande destaque da missão diplomática é a presença da Representante Brasil da empresa tcheca de tecnologia e publicidade R2B2, Camila Leal Rosa, que também está participando desse processo de intercâmbio de informações com diversos empresários gaúchos e jornalistas.

A empresa, fundada em 2014, possui operações em mais de 37 países. O Brasil, devido a sua colocação no mercado de mídia programática, chamou a atenção dos empresários que veem o grande potencial do país. A companhia atua junto a Publishers, ou seja, provedores de espaços publicitários em sites, para otimizar e monetizar websites, obtendo assim maior rentabilidade com os anúncios on-line.

Na visão de Camila, Porto Alegre pode se tornar um relevante mercado, principalmente por possuir um histórico de inovação à frente de outras capitais brasileiras, já que o Rio Grande do Sul é visto como protagonista em diversas ações na área de educação e inovação.

Tecnologia e inovação

O Instituto Caldeira também vai recepcionar a embaixadora Pavla Havrlíková e a representante Camila Leal. Na ocasião, elas farão uma breve apresentação da presença da República Tcheca nos segmentos de tecnologia e inovação. Ainda nesta visita a Porto Alegre, a Pavla participará de um encontro das Associações Culturais Tchecas no Rio Grande do Sul, onde será mobilizada a possível visita da comitiva do vice-presidente do Senado da República Tcheca, que viria no final de 2023 prestigiar o evento em Nova Petrópolis das diversas associações. Já em audiência oficial com o governador Eduardo Leite e secretários estaduais será estruturada uma comitiva para missão à República Tcheca em 2024.

