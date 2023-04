Rio Grande do Sul Operação Tiradentes 2023 começa nesta quinta-feira no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 19 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











A ação segue até o domingo (23) com objetivo de garantir a livre circulação e a segurança nos mais de seis mil quilômetros de rodovias Foto: PRF/Divulgação Foto: PRF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) reforçará o policiamento nas rodovias federais do Rio Grande do Sul a partir desta quinta-feira (20), quando inicia a Operação Tiradentes 2023.

A ação segue até o domingo (23) com objetivo de garantir a livre circulação e a segurança nos mais de seis mil quilômetros de rodovias sob jurisdição da PRF no Estado. Trechos e horários de maior incidência de acidentes graves e de ocorrência de crimes receberão atenção especial da PRF, com ações repressivas e preventivas.

As atividades de trânsito buscam a sensibilização de motoristas e de passageiros a respeito de suas responsabilidades para um trânsito mais seguro.

As fiscalizações estarão voltadas principalmente para as condutas que mais causam ou potencializam os acidentes graves. Tais como: o excesso de velocidade, as ultrapassagens indevidas, a utilização do telefone celular, a falta do uso do cinto de segurança e dos dispositivos de retenção para crianças. Além disso, as condições de conservação dos veículos.

*RESTRIÇÃO DE TRÁFEGO*

Durante a operação, ocorrerá restrição para Combinação de Veículos de Carga somente nas rodovias federais de pista simples, sendo no Rio Grande do Sul os trechos abaixo:

BR 116 – do km 0 (Vacaria) ao km 234,7 (Novo Hamburgo)

BR 116 – do km 299,4 (Guaíba) ao 523,6 (Pelotas)

BR 158 – do km 158,8 (Panambi) ao km 570,1 (Santana do Livramento)

BR 285 – do km 61,9 (Bom Jesus) ao 457,8 (Ijuí)

BR 290 – do km 112,3 (Guaíba) ao km 333,5 (São Sepé)

BR 386 – do km 0 (Iraí) ao 346,1 (Lajeado)

BR 392 – do km 71,3 (Pelotas) ao 352,7 (Santa Maria)

BR 470 – do km 0 (Barracão) ao km 331,6 (Triunfo)

A medida vale para Veículos e Combinações de Veículos cujo peso ou dimensão exceda qualquer um dos seguintes limites regulamentares:

I – Largura máxima: 2,60 metros;

II – Altura máxima: 4,40 metros;

III – Comprimento total de 19,80 metros;

IV – Peso Bruto Total Combinado (PBTC) para veículos ou combinações de veículos: 57 toneladas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/operacao-tiradentes-2023-comeca-nesta-quinta-feira-no-rio-grande-do-sul/

Operação Tiradentes 2023 começa nesta quinta-feira no Rio Grande do Sul

2023-04-19