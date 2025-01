Bruno Laux Luciana Genro cobra informações sobre apoio psicológico a brigadianos após suicídios na BM

Por Bruno Laux | 24 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Reprodução/ALRS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Saúde policial

A deputada estadual Luciana Genro (PSOL) oficiou nesta semana a Tenente Coronel QOES Mara Rosane Vargas e Silva, diretora do Hospital da Brigada Militar, frente às notícias de dois casos trágicos de suicídio envolvendo agentes do 20º BPM em menos de 20 dias, somadas ao recebimento de diversas denúncias da categoria. A parlamentar solicitou informações sobre o tipo de tratamento psicológico e psiquiátrico que vem sendo oferecido aos brigadianos, a estrutura disponível na unidade hospitalar para atendimentos do gênero e os protocolos adotados para acolhimento e acompanhamento daqueles que buscam atendimento devido a problemas de saúde mental. Luciana defende como urgente a necessidade de avaliar a eficácia das ações de prevenção e tratamento oferecidas aos profissionais da segurança pública, que afirma possuírem uma rotina marcada por desafios extremos e estresse constante.

Superação da dependência

O deputado Guilherme Pasin (PP) encaminhou nesta semana um pedido de informações à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social sobre as políticas destinadas a promover a autonomia das famílias beneficiárias do Bolsa Família no RS. O parlamentar defende o avanço de ações concretas para capacitação profissional e inserção dos grupos familiares no mercado de trabalho formal, de modo a viabilizar caminhos para a “superação da dependência” do benefício. “A gente entende que o benefício do Bolsa Família é importante, principalmente naquele momento mais agudo da vida de uma família, de necessidade. O que a gente não pode compreender é que este benefício seja permanente”, detalha Pasin.

Desrespeito social

Lideranças políticas de oposição ao prefeito Sebastião Melo (MDB) repercutiram negativamente nesta semana a nomeação do ex-presidente da Fasc, Cristiano Roratto, como diretor-geral da Secretaria de Desenvolvimento Social de Porto Alegre. O deputado estadual Matheus Gomes (PSOL), ex-vereador da Capital, destacou nas redes sociais que o secretário foi indiciado por “omissão e negligência” no inquérito sobre o incêndio que resultou na morte de 11 pessoas na pousada Garoa, em abril do ano passado. Para Matheus, a escolha de Roratto representa um desrespeito com o conjunto da sociedade, em especial àqueles que lutam pelo fortalecimento das políticas públicas de Assistência Social. “Enquanto a Fundação de Assistência Social e Cidadania está sob ameaça de extinção, Melo mantém seus aliados protegidos”, pontua o parlamentar.

Agenda Brasil-México

O presidente Lula conversou por telefone nesta quinta-feira com a presidente do México, Claudia Sheinbaum, sobre uma série de temáticas da agenda bilateral e regional. Os chefes de Estado reafirmaram a intenção de cultivar relações produtivas com todos os países das Américas, incluindo o novo governo de Donald Trump à frente dos EUA, de modo a cooperar com a paz, fortalecer a democracia e promover o desenvolvimento da região. Ambas as lideranças destacaram ainda a importância do fortalecimento de foros como a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos e firmaram uma parceria para manter canais de contato regularesm de modo a aprimorar e expandir a relação entre os seus respectivos países.

Golpe do alvará

A Prefeitura de Porto Alegre está alertando a população da Capital quanto ao golpe do alvará irregular, em que a vítima recebe, por e-mail, uma notificação de que o documento de seu negócio está vencido e com necessidade de renovação, sujeita ao pagamento de falsa multa. O Executivo reforça que não entra em contato via telefone ou e-mail para informar sobre a situação da licença e que a única forma de fiscalização ocorre pessoalmente, com servidores devidamente identificados. A Sala do Empreendedor, vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, destaca ainda que as pessoas não devem responder ao e-mail ou clicar em links enviados por qualquer meio, e sugere que, ao receberem mensagens do gênero, os cidadãos registrem Boletim de Ocorrência junto à Polícia Civil.

Instagram: @obrunolaux

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/luciana-genro-cobra-informacoes-sobre-apoio-psicologico-a-brigadianos-apos-suicidios-na-bm/

Luciana Genro cobra informações sobre apoio psicológico a brigadianos após suicídios na BM

2025-01-24