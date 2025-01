Colunistas Safety in the work (19): PPR – advertências e supridores de ar

Por Luiz Carlos Sanfelice | 24 de janeiro de 2025

Capítulo XIII – Continuação… 7

Sinais de Advertência de Saturação e Uso:

Os sinais de advertência específicos são os que indicam a necessidade de sair imediatamente do local contaminado e voltar ao ar livre e tomar a providência cabível ou necessária para a regularização do equipamento e a correta proteção do usuário. São elas:

1.- Calor incômodo, mais do que morno, no ar inalado, pois o “canister” que funciona corretamente, no decorrer de seu uso, se aquecerá levemente quando exposto ao ar contaminado e isso mostra que seu composto dentro do cartucho está reagindo e eliminando o gás ou vapor. Contudo se esquentar demasiado, é indicação que encontrou naquele local uma concentração que está acima da capacidade neutralizante do conteúdo do “canister” e que o ar contaminado atravessará o conteúdo e atingirá a sistema respiratório;

2.- Se no decorrer do uso da Máscara aparecerem sinais de tontura, de ficar mareado, ânsia de vômito ou náuseas;

3.- Se os cartuchos dotados de “visores” tiverem alterado a cor inicial, mostrando com isso que o cartucho saturou para aquele gás não identificável pela cor ou pelo cheiro (CO p.ex.). Como esses cartuchos são, normalmente, considerados polivalentes, pois seu interior é composto por até 7 diferentes camadas de reagentes, atendendo então uma gama de gases ácidos, vapores orgânicos, partículas, organismos vivos, pós, fumos, vapores e os tais não identificáveis, significa que ele saturou para aquele gás específico, mas pode ainda ter uma vida útil para os outros todos, identificáveis pelo cheiro. Quando isto acontecer, então sim o cartucho estará saturado por inteiro.

Finalizamos aqui o exame dos PURIFICADORES e passamos a examinar os SUPRIDORES de Ar Respirável.

Capítulo XIII – Continuação… 8

Supridores de ar

São assim chamados os Respiradores ½, as Máscara 1/1, os Conjuntos Abrasivos, os Capacetes com Colete, os Trajes Herméticos com Venturi, todos conhecidos e equipados com “Linha de Ar”, que vem de uma fonte geradora permanente, fornecendo ar abundante, em alguns casos, sem limite de tempo e quantidade, sendo entregue ao Sistema Respiratório em três diferentes formas: a) de Fluxo Constante, b) de Fluxo a Demanda e c) Fluxo sob pressão de demanda. Sua pressão, fluxo, tempo de uso, e limites de tolerância humana, são definidos em lei e sua aprovação pelo Governo, depende de que o fabricante cumpra essas especificações.

Os Respiradores de Linha de Ar só devem ser usados, unicamente, em atmosferas que não sejam Imediatamente Perigosas à Vida ou em locais onde o usuário possa escapar diretamente, sem obstáculos, para local de ar limpo. Esta limitação é necessária pois que a respiração e o suprimento de are depende completamente de um suprimento de ar de fonte remota. O usuário não carrega o ar que respira, assim se o suprimento por uma razão mecânica, elétrica ou acidental é interrompido, o usuário ficará sem ar. Coisas imponderáveis podem acontecer: para um veículo com uma roda justamente em cima da mangueira que leva o ar – coisas assim, totalmente aleatórias. Outra limitação é a distância entre a fonte geradora (supridora) e o usuário, o que o expõe a força do fluxo ou da ‘linha’ (mangueira) ter um longo trecho sob o calor do sol o que aqueceria o ar de tal forma a torná-lo irrespirável. Os acessórios do conjunto do equipamento, tais como reguladores de pressão, válvulas de fuga de pressão e os filtros de retenção de impurezas (óleo, monóxido de carbono, etc.) podem ser necessários para assegurar que o ar se encontra na pressão correta e está limpo e respirável.

Sendo a Máscara de Linha de Ar um equipamento de grande aplicação e amplo uso em praticamente todo tipo de indústria (química, petroquímica, refinarias, siderúrgicas, metalúrgicas, construção naval, minas de subsolo, plataformas marinhas), vamos dedicar o espaço de publicação da semana que vem – Continuação… 9 – só a esse tipo de equipamento falando sobre o comprimento, pressão em Kg/cm2 (psig) por minuto, diâmetro, fluxo mínimo por m3, válvulas de engate rápido, traqueia, cinto de sustentação e sistema de comunicação.

(Luiz Carlos Sanfelice – lcsanfelice@gmail.com)

