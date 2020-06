Celebridades Luciana Gimenez sobre “companheiro” de dieta: “Levei o pão até para o Tibet”

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2020

Em live, apresentadora falou que tem saído da rotina de dieta por passar quarentena com namorado: "Pedimos pizza" Foto: Divulgação/RedeTV! Em live, apresentadora falou que tem saído da rotina de dieta por passar quarentena com namorado: "Pedimos pizza". (Foto: Divulgação/RedeTV!) Foto: Divulgação/RedeTV!

Luciana Gimenez fez uma live com a dermatologista Fernanda Nichelle e revelou diversas curiosidades sobre sua rotina de beleza. Uma delas foi o fato de ela levar em todas as suas viagens um companheiro inseparável: um pão caseiro sem glúten e com uvas passas.

“Tenho mania de levar esse meu pão para tudo quanto é lugar, é a coisa mais engraçada (risos). O Lucas [filho de Luciana com o cantor Mick Jagger] fala que o pão foi até para o Japão e o pessoal lá não queria misturar, eu pedia para guardar na geladeira do hotel e eles falavam que não podiam, meu filho morria de rir…”, diz. Em uma viagem à região do Himalaia, na China, a apresentadora levou seu “companheiro”: “Levei o pão até para o Tibet”.

Luciana também falou que durante o período de isolamento social na companhia do namorado. “Nessa quarentena, engordei um pouco. No fim de semana, estava com meu namorado e pedimos pizza”, afirmou a apresentadora, fotografada pela primeira vez com o empresário Eduardo Buffara enquanto curtia o carnaval deste ano.

