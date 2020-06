Magazine De lingerie, Geisy Arruda rejeita críticas por foto sexy: “Livre e independente”

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Geisy caprichou na pose e exibiu suas curvas em clique ousado Foto: Reprodução/Instagram Geisy caprichou na pose e exibiu suas curvas em clique ousado. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Geisy Arruda publicou uma foto de lingerie nas redes sociais e mostrou que não está preocupada com as eventuais críticas. Na legenda da imagem, a modelo deu um show de empoderamento feminino.

“Ah, você só posta foto sexy!’. Sim, eu gosto. Como eu tenho por opção ser livre, independente e dona da minha vida”, disse. De um ângulo visto de cima, a influencer mostrou detalhes do corpo na hora de posar para a lente da câmera. “‘Assim nenhum homem vai te querer!’ Ah, tá ok então. Eu vivo sem macho, só não vivo sem oxigênio”, acrescentou.

Geisy caprichou na pose e exibiu suas curvas em clique ousado. No post, a ex-estudante de Turismo comentou seu estilo de fotos e também afirmou ser sua própria referência como mulher. “A minha referência de mulher sou eu mesma. A mina que apanhou muito da vida para ser quem é e não querer ser nem viver a vida de ninguém”, completou.

Nos comentários, os seguidores enalteceram a beleza da loira e outros notaram a ausência do umbigo da youtuber na imagem. “Cadê seu umbigo, gata? Você é linda”, perguntou uma.

“Também procurei e não achei”, respondeu outra. “Onde será que foi parar o umbigo?”, questionou um terceiro. “Cadê seu umbigo? Amei a foto”, acrescentou outro. “Mana, teu umbigo sumiu na foto”, observou uma. “Buguei com essa foto. Não vejo seu umbigo. Tá maravilhosa”, elogiou mais um. “Geisy, onde foi parar teu umbigo?”, indagou uma fã.

Após passar por algumas cirurgias plásticas e diversos procedimentos estéticos, Geisy ostenta uma aparência e uma silhueta que causam inveja em muita gente por aí. A modelo avaliou os próprios atributos. “O meu bumbum é grande, natural e mole. Eu sei os ângulos que favorecem e tem um lado que gosto mais de fotografar”, entregou.

Bem resolvida com seu corpo, Geisy analisou o sucesso dos registros na web. “Eu tenho uma estrutura de corpo grande, medidas grandes, a típica mulher brasileira com curvas. As minhas fotos – eu acredito – que fazem mais sucesso não pelo meu corpo em si, mas pela minha personalidade, pela mulher que represento, por expressar minhas opiniões, ser livre sexualmente, ser uma escritora de contos eróticos… é um pacote! Se você é uma mulher ousada, segura, isso automaticamente passa para as fotos. Então, não é só o corpo que eles admiram: é mulher que está ali”, pontuou.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Magazine