Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2022

Presidente nacional do União Brasil anunciou a desistência no domingo (31) e deverá tentar a reeleição como deputado federal Foto: Marcelo Camargo/ABr Presidente nacional do União Brasil anunciou a desistência no domingo (31) e deverá tentar a reeleição como deputado federal (Foto: Marcelo Camargo/ABr) Foto: Marcelo Camargo/ABr

O presidente nacional do União Brasil, Luciano Bivar, anunciou no domingo (31) a sua desistência da corrida pela Presidência da República. Ele deverá tentar a reeleição como deputado federal por Pernambuco. Com isso, Bivar é o nono nome da chamada terceira via a deixar a disputa.

As pesquisas de intenção de voto têm mostrado uma consolidação do cenário de polarização entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL). Segundo o agregador CNN/Locomotiva, Lula tem 46%, e Bolsonaro, 31%. Ciro Gomes (PDT) aparece na sequência, com 8%.

As demais opções não têm conseguido alavancar suas candidaturas. No levantamento mais recente do Datafolha, divulgado em 28 de julho, por exemplo, Bivar não pontuou. A estabilização do cenário e as dificuldades para decolar nas pesquisas têm levado à desistência de candidaturas.

Antes de Bivar, já haviam se colocado como pré-candidatos à Presidência o ex-juiz Sérgio Moro (União Brasil), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), o também senador Alessandro Vieira (PSDB), o apresentador Luciano Huck (sem partido), o empresário João Amoêdo (Novo), o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta (União Brasil) e os ex-governadores João Doria (PSDB) e Eduardo Leite (PSDB). Todos eles desistiram.

O União Brasil ainda não decidiu se lançará um outro nome ao Palácio do Planalto. No domingo, Bivar sinalizou que a senadora Soraya Thronicke (União Brasil-MS), ex-aliada de Bolsonaro, poderá assumir como candidata. Ela falou nesta segunda-feira (1º) que está à disposição do partido. “Sou intensa e estou de cabeça, corpo e alma na política”, disse.

O prazo para a realização das convenções partidárias, que definem os nomes dos candidatos para as eleições de outubro, vai até a sexta-feira (05). Depois disso, os partidos têm até 15 de agosto para registrar suas candidaturas na Justiça Eleitoral.

