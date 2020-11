Celebridades Luciano Huck e Angélica são adeptos ao sexo tântrico: “Quase 20 anos juntos”

Por Redação O Sul | 5 de novembro de 2020

Segundo o apresentador, a prática de evolução espiritual por meio do sexo tem ajudado o casal Foto: Reprodução Segundo o apresentador, a prática de evolução espiritual por meio do sexo tem ajudado o casal. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Luciano Huck foi o convidado especial de Tatá Werneck no “Lady Night” de quarta-feira (04). No programa, o apresentador contou que ele e Angélica são adeptos do tantra.

Segundo o apresentador, a prática de evolução espiritual por meio do sexo tem ajudado o casal. O assunto surgiu quando um homem perguntou a Luciano como voltar a ter ereção em uma relação sexual.

“Faz um curso de tantra junto. Posso lhe indicar alguém”, respondeu ele. A resposta intrigou Tatá, que quis saber mais do assunto e perguntou se ele já tinha feito e se funcionava.

Luciano foi breve e fez que sim com a cabeça. “Quase 20 anos juntos”, se limitou a dizer.

