Notas Brasil Lucro das Lojas Americanas cresce 62%

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2020

A Lojas Americanas teve lucro líquido de R$ 398 milhões no quarto trimestre, avanço de 62% sobre o desempenho de um ano antes, com vendas maiores e avanço das operações de comércio eletrônico do grupo. Incluindo efeitos de créditos fiscais não recorrentes, o lucro da empresa somou quase R$ 600 milhões nos três últimos meses do ano passado.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Brasil

Deixe seu comentário