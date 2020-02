Notas Brasil Bovespa fecha em queda antes do Carnaval

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2020

O principal índice da Bolsa de valores brasileira, a B3, fechou em queda nesta sexta-feira (21), afetado pelo clima desfavorável a ativos de risco no cenário externo, conforme permanecem as preocupações relacionadas aos efeitos do surto de coronavírus na economia chinesa e seus reflexos na atividade global. O Ibovespa recuou 0,79%, aos 113.681 pontos.

