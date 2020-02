Notas Brasil Globo deve indenizar herdeiros de vítima de pegadinha

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2020

A Justiça do Rio condenou a Globo a pagar uma indenização de R$ 30 mil mais juros aos herdeiros de um professor que foi vítima de uma pegadinha no programa ‘Caldeirão do Huck’. O quadro em que o educador Ricardo José Rímola participou foi ao ar em 2013, sem a autorização dele. A emissora pode recorrer da decisão. O professor morreu em 2015.

