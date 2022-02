Cláudio Humberto Lucro de R$ 100 bilhões debocha dos brasileiros

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Barriga Cheia. Foto: Enio Barriga cheia. (Foto: Enio) Foto: Enio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O lucro de mais de R$100 bilhões da Petrobrás em 2021 debocha dos brasileiros e mostra como a petroleira aumentou além da conta os preços dos combustíveis durante o ano. A Petrobras tem quase 40% das ações nas mãos de estrangeiros, atraídos pelo negócio do século: a empresa finge não ser estatal, mas se aproveita do monopólio na produção e comercialização, e usufrui do privilégio de fixar o preço, definido por gerentes. É como tirar doce de criança, feijão da boca do povo.

Anúncio oficial

O lucro recorde e histórico de mais de R$100 bilhões deve ser detalhado durante anúncio ao mercado, previsto para esta quarta-feira (24).

Apenas uma lorota

Quando questionado, o seu presidente, general Silva e Luna, conta a lorota de que os lucros siderais se devem à “maior eficiência”.

Quem manda

Mandam da Petrobras de fato, nomeando gerentes que definem a política, acionistas privados brasileiros (10,52%) e estrangeiros (38,98%).

Tunga imexível

Enquanto a Petrobrás segue tungando o bolso brasileiro, o Congresso discute propostas cosméticas para reduzir combustíveis em 50 centavos.

Reforma tributária volta a andar após quase 3 anos

A inclusão da PEC 110/19, um dos mais importantes projetos da reforma tributária, na pauta desta quarta-feira (23) da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, encerra um período de quase 32 meses de gaveta no Congresso. Está prevista para esta semana a leitura e apresentação do relatório do senador Roberto Rocha (PSDB-MA) sobre a PEC, mas o presidente roda-presa do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), já avisou que há outros três projetos que “compõem” a reforma.

Mais simples

A proposta original da PEC que vai ser examinada pela CCJ unifica nove tributos sob o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços.

Complexo

O relator Roberto Rocha garante que a proposta não aumenta impostos, mas depois de aprovada a PEC, precisa haver uma lei complementar.

Pedala, Pacheco

Pacheco aponta “calendário curto” próprio de ano eleitoral, mas o alerta serve à medida para ele mesmo, conhecido pela lentidão nas decisões.

É só aguardar

Único ladrão fisgado na Lava Jato ainda preso, o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral teve nova condenação, de 4 anos e 7 meses de cadeia. Nada que não possa ser anulado, como em muitos outros casos.

Combinem aí, rapazes

Os números dos institutos de pesquisa são tão díspares, a depender do nível de simpatia pelo ex-corrupto Lula ou de antipatia por Bolsonaro, que parecem terem sido feitas (ou manipuladas) em países diferentes.

Zelenskyy é o cara

Sujeito esperto que bota todo mundo no bolso é o roteirista e comediante Volodymyr Zelenskyy, presidente da Ucrânia que ficou popular como um Renato Aragão na TV. Ele propagou a história da “invasão iminente”, conseguindo imobilizar a Rússia e atrair atenções e dinheiro do Ocidente.

Campanha nas ruas

Bolsonaristas ficaram indignados, nas redes sociais, com a presença do ministro Luis Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, no evento estudantil “Livrando-se de um presidente” em universidade do Texas.

Saída para o Senado

O prefeito de João Pessoa Cícero Lucena vai apoiar o ex-ministro de Dilma Aguinaldo Ribeiro (PP), que cansou de se consumir de ciúmes do protagonismo, na Câmara, do seu presidente, Arthur Lira (PP-AL).

Trump de volta

Rede social lançada pelo ex-presidente Donald Trump para rivalizar com o Twitter, a Truth Social foi lançada para iPhones nos Estados Unidos, e se tornou o aplicativo social mais baixado do mundo, na App Store.

Coisa do passado

A presidenciável Simone Tebet (MDB-MS) defende o entendimento em torno da “terceira via”, mas avisou ontem que não aceita ser vice. “Dificuldades nos estados” devem impedir o acordo MDB-PSDB, diz. FHC, em 1998, foi o último que conseguiu juntar os dois partidos.

Realidade africana

Na Nigéria, país com a população quase igual a brasileira, apenas 7% receberam uma dose de vacina contra a covid. A parcela dos nigerianos com duas doses no ciclo vacinal é de apenas 2,6%.

Pensando bem…

…a Petrobras explora o brasileiro, tirando-lhe dinheiro no bolso para fabricar o lucro de R$100 bilhões e cochichando: “é para o seu bem”.

PODER SEM PUDOR

Barriga cheia

Cezar Schirmer fazia campanha para vereador de Santa Maria (RS) pelo velho MDB, contando com a solidariedade de vários amigos. Um deles, era um apoiante gordo, imensamente. Mas, bom orador, foi escalado para destacar as virtudes de Schirmer. Pegou o microfone e atacou com uma frase de efeito: “Os ricos estão cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres! O povo passa fome!” Mal acabara de pronunciar a frase, um provocador gritou: “Gordo desse jeito, até que te encostaste bem…”

(Com colaboração de André Brito e Tiago Vasconcelos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cláudio Humberto