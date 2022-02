Cláudio Humberto Fabio Faria sai de cena, mas descarta assumir SBT

Por Cláudio Humberto | 23 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Marcelo Cassal Jr./Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Político em ascensão a quem estava reservada a posição de companheiro de chapa do presidente Jair Bolsonaro, como candidato a vice-presidente, o ministro das Comunicações, Fabio Faria, decidiu sair de cena, abandonar a política. A ideia, segundo admitiu nesta terça (22), é se dedicar à iniciativa privada, mas ele descarta com veemência suceder ao sogro Silvio Santos no comando da rede de TV SBT. “Nããooo!”, enfatizou, ao ser indagado pela coluna sobre essa hipótese.

Sem pressa

“Desisti hoje”, disse-nos, referindo-se ao ramo empresarial que pretende desenvolver: “Vou começar a ver isso agora, sem pressa”.

Até 31 de dezembro

Fabio Faria ficará no ministério até o fim do atual mandato de Bolsonaro, em 31 de dezembro: “Tenho muita coisa pra fazer por aqui no ministério”.

Bye, bye, Senado

A desistência de Fábio Farias inclui a política no Rio Grande do Norte. Líder nas pesquisas, ele desistiu de disputar vaga no Senado.

Vespeiro potiguar

Bolsonaro teria sinalizado preferir o ministro Rogério Marinho na disputa pela vaga potiguar no Senado, o que pode ter desagradado Fabio Faria.

Autossuficiência faz Putin desdenhar de sanções

Agora faz todo o sentido a política de “substituição de importações” de Vladimir Putin, após a incorporação da Criméia em 2014. É como se o presidente da Rússia estivesse preparando o país para enfrentar eventual conflito e/ou isolamento. Hoje, a Rússia acumula reservas cambiais de mais de US$675 bilhões (R$3 trilhões), tem a economia estabilizada, seu endividamento é baixo e está abastecido de alimentos.

Por cima da carne seca

Putin estaria preparado até para compensar as províncias separatistas Luhansk e Donetsk do boicote de investimentos dos Estados Unidos e Europa.

Calcanhar de Aquiles

Embaixador do Brasil em Moscou, Rodrigo Baena Soares pondera que as sanções podem complicar a vida da Rússia na área de tecnologia.

Componentes importados

Baena Soares explicou que muitos dos produtos russos têm componentes importados da Europa e dos Estados Unidos.

O roda-presa em ação

Presidente roda-presa do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) anunciou que o pacote de projetos que pretendem controlar os preços abusivos dos combustíveis, “devem ficar para depois do Carnaval”.

Imparcialidade

O maior desafio do ministro Edson Fachin, na presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), é demonstrar aos brasileiros que, apesar do clima de beligerância com o Planalto, será imparcial em suas decisões.

Marqueteiros on

Os marqueteiros do TSE “cobriram” com imagens da urna eletrônica a execução do Hino Nacional, ontem, no início da posse da nova cúpula do tribunal. Bem que poderiam ter exibido a bandeira do Brasil.

Oportunismo rastaquera

É chocante e até irresponsável a atitude oportunista de alguns políticos mineiros, diante do crime de motim. O presidente do Senado vê “legitimidade” na demanda de policiais, diz o jornal O Estado de S. Paulo.

Geap reconhecida

A operadora de planos de saúde Geap teve reiterado o selo de “excelente lugar para se trabalhar”, no âmbito do programa Great Place To Work (GPTW). O Geap ostenta esse reconhecimento desde 2020.

Pela culatra

Vai acabar mal o requerimento do senador Fabiano Contarato (PT-ES), aprovado em comissão, pelos gastos dos cartões da Presidência. Descobrirá que o recorde é do seu chefe Lula: R$80 milhões em 2010.

Bicho-grilo, não

O senador Irajá (PSD-TO) disse ter receio de legitimar o exercício de profissão cuja prática “não seja inequivocamente reconhecida” ao votar pela rejeição da regulamentação do “terapeuta naturalista”.

Começou a ladainha

A campanha começa somente no segundo semestre, mas a partir deste sábado (26), partidos iniciam inserções na TV e rádio, começando pelo Psol. O PL do presidente Bolsonaro aparecerá apenas em junho.

Pensando bem…

… enquanto Biden falou muito e disse pouco, Putin falou muito e fez mais ainda.

PODER SEM PUDOR

Anéis de Ourives

Ao final de inflamado discurso, o vereador de Pedro Ourives requereu ao presidente da Câmara Municipal de Cáceres (MT), nos idos de 1995: “Faço questão de registrar meu posicionamento nos anéis desta Casa.” O vereador José Brandão, colega de bancada, corrigiu: “Nobre colega, o certo é Anais, não “anéis”. Recebeu o troco: “Que seja Anais para você. Para mim, que sou Ourives, a sua observação de nada vale!”

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cláudio Humberto