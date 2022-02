Cláudio Humberto Lula “bate no teto” e vê Bolsonaro se aproximar

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Como perder votos. (Foto: Enio)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Novo levantamento Futura/ModalMais divulgado nesta quarta-feira (23) ligou o sinal de alerta no campo petista: praticamente empatado com Jair Bolsonaro e até atrás do presidente, o ex-corrupto Lula parece ter “batido no teto”, segundo avaliam especialistas em pesquisas. A tendência de crescimento de Bolsonaro e a queda de Lula foram observadas em todos os últimos levantamentos divulgados nas últimas duas semanas.

Resultado novo

Na pesquisa espontânea Futura, Bolsonaro aparece com 34,3%, contra 33,3% do petista. Na estimulada, Lula lidera por pouco: 35% a 34,7%.

No vácuo

Na pesquisa XP/Ipespe realizada em São Paulo, maior colégio eleitoral do País, Lula lidera por 8 pontos (estimulada) e 6 pontos (espontânea).

Tendência

No levantamento CNT/MDA, Bolsonaro cresceu quase três pontos, enquanto Lula perdeu cerca de meio ponto em relação a dezembro.

Mais equilíbrio

Segundo o PoderData da semana passada, a diferença entre Bolsonaro e Lula caiu ainda mais: 5 pontos. Agora lidera por nove pontos.

“Coordenador” Maia não ajuda o candidato Doria

Com dificuldades de impulsionar a campanha presidencial, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), tem tropeçado nas más escolhas que fez, mas nenhuma foi pior que a do ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia para a função de coordenador de campanha. Apesar de toda a propalada experiência, Maia não agiu para criar uma saída honrosa para Doria, como disputar a reeleição, até pelo bom governo que faz, como reconhecem até os adversários, ou a vaga de senador por São Paulo.

Conspiração em curso

Doria também enfrenta o risco da conspiração de velhos tucanos, que ele derrotou nas prévias, para impedir sua candidatura.

Falta de coordenação

O “coordenador Maia” tem sido criticado por tucanos leais a Doria pela incapacidade de articular a neutralização da trama contra o candidato.

Vitória só no passado

Doria deveria ter lembrado que Maia desistiu da candidatura a deputado, no Rio, por falta de votos. E pela quase certeza de derrota humilhante.

A blindagem de Toffoli

A decisão do ministro Dias Toffoli, do STF, blindando membros do Ministério Público e da Justiça de processos e acusações por crime de prevaricação, caiu como uma bomba durante a posse do ministro Edson Fachin. O tititi foi mais forte que o discurso do novo presidente do TSE.

Como pode?

“Analistas da economia”, que só apostam no pior, estão inconsoláveis: a B3, Bolsa de São Paulo, tem recebido investimentos estrangeiros de mais de R$2 bilhões ao dia, em média, e o dólar ontem chegou a R$4,99.

Devagar… parando…

Após sinalizar que priorizaria a reforma tributária no primeiro semestre, o presidente roda-presa do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), decidiu… criar uma comissão sobre o assunto com o Supremo Tribunal Federal.

Que horror

Presidente pouco-faz da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) avisou que só vai discutir e deliberar a PEC da reforma tributária “após a semana do Carnaval”.

Brasil inovador

Levantamento da britânica Innovative Finance mostrou que o Brasil foi o 3º país que mais captou recursos para fintechs, atrás de EUA e Reino Unido. Foram US$3,5 bilhões em 2021 mais que o triplo de 2019.

Vacinação por sexo

Mais da metade (53,3%) da população brasileira vacinada é composta por mulheres, que receberam mais de 195 milhões de doses, segundo o Ministério da Saúde. Os homens receberam 170,6 milhões de doses.

Cinco anos depois

Mais de cinco anos após o acidente da cia. aérea Lamia, que tirou a vida de 71 pessoas, a CPI da Chapecoense do Senado aprovou convocar a seguradora Tokio Marine, que investiga o caso. Sem data prevista, claro.

Monopólio já é privado

Professor da Universidade Mackenzie, Murillo Torelli analisa a situação do mercado de combustíveis e lembra que economistas previam há 80 anos que a falta de concorrência levaria o monopólio estatal à falência.

Pensando bem…

…vivemos para assistir a esquerda brasileira bater palmas para os EUA, descartando o velho e abestado “yankee, go home!”.

PODER SEM PUDOR

Como perder votos

Reza a lenda da política baiana que o vereador Nei Ferreira fazia em Conquista sua campanha pela reeleição quando foi recebido com festa em um bairro da cidade. “Quero 750 votos aqui!” gritou no palanque. O cabo eleitoral puxou o microfone e exclamou, empolgado: “Nei, aqui você vai ter 1.500 votos!” Microfone aberto, Nei Ferreira foi direto ao ponto: “Já soube que 1.500 eleitores prometeram votar em mim, aqui no bairro, mas como eleitor é um bicho muito safado, aceito a metade.” A sinceridade custou-lhe a reeleição.

(Com colaboração de André Brito e Tiago Vasconcelos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cláudio Humberto