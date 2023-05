Brasil Lucro do BNDES tem queda de 28% no primeiro trimestre

Em relação ao último trimestre de 2022, a diminuição foi de 51%

O lucro líquido do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no primeiro trimestre deste ano foi de R$ 1,7 bilhão, uma queda de 28,4% em comparação a igual período de 2022. Em relação ao último trimestre de 2022, a diminuição foi de 51%.

Os dados divulgados nesta terça-feira (16) mostram, ainda, que o resultado desconta, entre os principais eventos não recorrentes, R$ 2,3 bilhões em dividendos referentes à participação do banco na Petrobras, montante registrado como resultado atípico, haja vista que o BNDES entende que pode não ser repetido.

Os desembolsos do banco no primeiro trimestre do ano somaram R$ 19,1 bilhões, 29% superior ao registrado no mesmo período do ano passado, mas quase 45% abaixo dos últimos três meses do ano passado.

O setor da indústria foi o que mais recebeu desembolsos do banco, um total de R$ 6,1 bilhões, seguido pela infraestrutura, R$ 5,5 bilhões; comércio e serviços, R$ 3,8 bilhões; e agropecuária, R$ 3,7 bilhões.

Fundado em junho de 1952, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social é uma empresa pública federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento.

Em março, o diretor de Planejamento do BNDES, Nelson Barbosa, disse que o objetivo da nova gestão da instituição, comandada por Aloizio Mercadante, é dobrar o nível de desembolsos registrado pelo banco público em 2022, para algo próximo a 2% do Produto Interno Bruto (PIB), ao longo do terceiro mandato do presidente Lula.

