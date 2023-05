Porto Alegre Vacinação contra a Covid-19 segue nesta quarta-feira em Porto Alegre

16 de maio de 2023

A imunização para a população a partir de 12 anos ocorre em 33 unidades de saúde

A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) prossegue nesta quarta-feira (17), com a vacinação contra Covid-19 em Porto Alegre.

O público apto a receber a vacina bivalente inclui pessoas com 18 anos ou mais, pessoas com comorbidades que têm 12 anos ou mais, com deficiência permanente de 12 anos ou mais, gestantes, puérperas, imunocomprometidos a partir dos 12 anos e profissionais de saúde, todos com esquema vacinal primário completo, ou seja, que tenham feito pelo menos duas doses anteriormente. São 33 locais aplicando o imunizante.

Comorbidades

De acordo com definição do Ministério da Saúde expressa na Nota Técnica 17/2023 da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, as comorbidades e condições de saúde são: diabetes mellitus, pneumopatias crônicas graves, hipertensão arterial resistente, hipertensão arterial estágio 3, hipertensão arterial estágio 1 e 2 com lesão em órgão-alvo, insuficiência cardíaca, cor-pulmonar e hipertensão pulmonar, cardiopatia hipertensiva, síndromes coronarianas, valvopatias, miocardiopatias e pericardiopatias, doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas, arritmias cardíacas, cardiopatia congênita no adulto, próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados, doenças neurológicas crônicas e distrofias musculares, doença renal crônica, hemoglobinopatias e disfunções esplênicas graves, obesidade mórbida, síndrome de Down e outras síndromes genéticas e doença hepática crônica. Não há exigência quanto à comprovação da situação de comorbidade, sendo suficiente a autodeclaração.

Outros públicos

Bebês a partir de seis meses até a crianças até 3 anos também podem ser imunizados contra a doença, com vacina específica para a faixa etária. A aplicação ocorre na Clínica da Família Álvaro Difini e unidades de saúde IAPI, Morro Santana, Navegantes, Primeiro de Maio, Ramos, São Carlos, Santa Marta e Tristeza. O esquema vacinal para este grupo é em três doses: a segunda 28 dias (quatro semanas) após a primeira e a terceira oito semanas após a segunda.

Para crianças e adultos, a vacinação será mantida em diferentes locais. A primeira dose para crianças de 3 e 4 anos será aplicada na Clínica da Família Álvaro Difini e unidades de saúde IAPI, Morro Santana, Navegantes, Primeiro de Maio, Ramos, São Carlos, Santa Marta e Tristeza.

Nos mesmos locais, também será aplicada a segunda dose. Crianças entre 3 e 4 anos vacinadas com a CoronaVac – que receberam a segunda dose há, pelo menos, quatro meses – podem ter acesso à terceira dose nos mesmos locais.

No caso de crianças a partir de 5 anos, a vacinação poderá ser feita em seis unidades de saúde, com atendimento até as 21h: Álvaro Difini, IAPI, Primeiro de Maio, Santa Marta, São Carlos e Tristeza. Haverá aplicação de primeira e segunda doses em todos os locais. A população deve ficar atenta para o fechamento do Shopping João Pessoa como ponto de vacinação. O atendimento é feito na Unidade de Saúde Modelo, das 8h às 21h.

Adultos

A imunização para a população a partir de 12 anos ocorre em 33 unidades de saúde – 13 com atendimento até as 21h (Álvaro Difini, Belém Novo, Campo da Tuca, Chácara da Fumaça, IAPI, Clínica da Família Mauro Ceratti Lopes, Modelo, Morro Santana, Navegantes, Ramos, Santa Marta, São Carlos e Tristeza). Haverá aplicação de primeira, segunda, terceira e quarta doses em todos os locais.

Reforço

A quarta dose está disponível para pessoas com idades a partir de 18 anos vacinadas com a terceira dose há mais de quatro meses. Neste público, poderão ser utilizadas Pfizer, Janssen ou Astrazeneca, independentemente da fabricante aplicada anteriormente.

