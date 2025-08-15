Acontece Lucro líquido do Banrisul cresce 42,4% no 1º semestre de 2025

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Banrisul fecha o primeiro semestre de 2025 com lucro líquido de R$ 619,2 milhões, alta de 42,4%. Foto: Alan Nobre Foto: Alan Nobre

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Banrisul alcançou lucro líquido de R$ 619,2 milhões no primeiro semestre de 2025, crescimento de 42,4% ou R$ 184,3 milhões frente ao resultado do mesmo período de 2024. O desempenho reflete, especialmente, o incremento da margem financeira, a expansão da carteira de crédito e o aumento das receitas de prestação de serviços.

Com relação ao segundo trimestre de 2025, o lucro líquido do Banco totalizou R$ 377,7 milhões, elevação de 56,4% frente ao primeiro trimestre deste ano, puxado principalmente pelo crescimento da margem financeira e pelo comportamento favorável das perdas líquidas esperadas associadas ao risco de crédito.

No primeiro semestre de 2025, o saldo dos recursos captados e administrados alcançou R$ 123,9 bilhões, com crescimento de 6,8% em relação a dezembro de 2024, alavancado especialmente pela captação em depósitos a prazo, depósitos judiciais e administrativos e letras financeiras. O CDB Progressivo Pré, lançado no primeiro trimestre do ano, foi destaque com avanço de 128,4% no segundo trimestre em relação ao trimestre anterior, chegando ao saldo de R$ 974,0 milhões ao final . As captações em LCI e LCA cresceram 17,1% e 11,7% em junho de 2025, respectivamente, em relação a dezembro de 2024; e a captação em Letras Financeiras, incluindo subordinadas, cresceu 101,2% no mesmo período. Já o patrimônio líquido atingiu R$ 10,6 bilhões no final de 2025, 2,3% superior a dezembro de 2024.

Segundo o presidente do Banrisul, Fernando Lemos, o compromisso da instituição é proporcionar sinergia que impulsione a economia do Estado com soluções acessíveis, modernas e alinhadas às necessidades dos diferentes perfis de clientes, tanto no segmento de pessoas físicas quanto jurídicas, contribuindo de forma concreta para o fortalecimento das comunidades e do futuro do Rio Grande do Sul. “Ao longo do primeiro semestre de 2025, mantivemos como prioridade o foco em inovação e na proximidade com nossos clientes, promovendo avanços significativos no portfólio de crédito, como o lançamento do Crédito Consignado CLT, que pode ser contratado tanto na rede de agências quanto de forma digital, pelo app Banrisul ou aplicativo da Carteira de Trabalho Digital; e a reabertura do CDC Educação – linha de crédito voltada ao financiamento de cursos de graduação”, frisa.

Fernando Lemos salienta que, no segmento Pessoa Jurídica, a Conta Única Banrisul – limite de crédito rotativo e recorrente, gerenciado pelo próprio empresário – mantém sua posição de destaque como principal produto voltado às empresas. “No portfólio de crédito, implementamos uma nova modalidade de capital de giro flexível e multigarantias para empresas de todos os portes, que conta com a opção de pagamento parcelado ou em parcela única, permitindo a composição de diferentes garantias em uma mesma operação.”

O dirigente destaca que a carteira de câmbio tem apresentado um desempenho notável, refletido no crescimento expressivo de 51,1% em comparação a junho de 2024. “Esse aumento foi impulsionado pela expansão da atuação comercial e pelo incremento significativo nas operações de câmbio pronto, cujo volume foi de R$ 9,1 bilhões – R$ 3,0 bilhões a mais em relação ao mesmo período do ano anterior. A qualidade da carteira é consequência do atendimento personalizado e profundo conhecimento dos negócios dos clientes. O desempenho reforça o compromisso do Banrisul com a inovação e com o apoio à forte vocação exportadora do Rio Grande do Sul”, ressalta.

O presidente do Banrisul afirma que, como parte da estratégia para expandir a carteira comercial do Banco, no primeiro semestre de 2025 foram inaugurados novos espaços Banrisul Empresas nos municípios de Pelotas, Santa Cruz do Sul, Bento Gonçalves, São Leopoldo e na Zona Sul de Porto Alegre. “Durante o mês , iniciará o funcionamento de mais duas agências Banrisul Empresas: no prédio do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE-RS), localizado na Rua Pedro II, 861, em Porto Alegre; e em Santa Maria. Os novos espaços são destinados exclusivamente a negócios desse público com foco na especialização, eficiência e oferta de produtos e serviços de maneira ágil e aderente ao segmento, reforçando a expansão da presença do Banrisul em regiões com elevado potencial econômico.”

“Como diferencial do nosso relacionamento com os empresários”, enfatiza Fernando Lemos, “existem iniciativas inovadoras de colaboração com os clientes, como a Consultoria Financeira Banrisul Empresas: um conjunto de vantagens e serviços especializados e de forma integrada, destinados a micro e pequenas empresas para auxiliar no entendimento de suas contas e na melhoria contínua dos negócios.” A consultoria conta com uma ferramenta de dados e diagnóstico financeiro do cliente com a qual foram criadas soluções personalizadas e estratégias de negócios por meio dos produtos e serviços do Banco.

O CEO do Banrisul informa que o Banricompras também tem se destacado como solução de pagamento para pessoas jurídicas, com limites para compras pré-datadas e parceladas que podem substituir os pagamentos com boleto ou cartão de crédito. “O produto se diferencia pelos prazos flexíveis, sendo que os pagamentos podem ser diluídos ao longo do mês, evitando picos de despesas e integrando uma excelente ferramenta de gestão de fluxo de caixa.”

“Nesse segundo trimestre, mantivemos o foco na evolução da experiência dos clientes, que são usuários dos nossos canais digitais, pelo desenvolvimento de novas funcionalidades no aplicativo Banrisul”, assegura Fernando Lemos. Ele revela que, além das melhorias na experiência em contratação de empréstimos implementadas no primeiro trimestre do ano, também foram disponibilizadas a gestão de produtos de crédito e a possibilidade de amortização e quitação de contratos de financiamento imobiliário com recursos próprios. Já na jornada Pix, está disponível a realização de pagamentos para chaves internacionais.

Fernando Lemos anuncia que a expansão da marca Banrisul para todo o território nacional com a abertura da Conta Digital para pessoa física chegou a 200 mil novos clientes. “Além disso, iniciamos a abertura de conta digital para microempreendedores individuais (MEIs) residentes no Rio Grande do Sul e já contabilizamos o ingresso de 1,7 mil novos clientes, o que contribui para o fortalecimento da carteira da pessoa jurídica e com a jornada de transformação digital do Banrisul.”

CRÉDITO

A carteira de crédito alcançou R$ 64,0 bilhões em junho de 2025, alta de 3,2% frente a dezembro de 2024, refletindo, especialmente, a ampliação no saldo em crédito comercial, financiamentos de longo prazo e carteira de câmbio. O crédito comercial, a maior carteira do Banco, totalizou R$ 39,1 bilhões, que corresponde a 61,1% do total de operações de crédito.

CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO

O Banrisul contava com uma base de 1,4 milhão de cartões de crédito nas bandeiras Mastercard e Visa ao final de 2025. No ano, foram feitas 54,0 milhões de transações, somando uma movimentação financeira de R$ 5,5 bilhões, 7,5% superior ao mesmo período de 2024. As receitas de crédito e de tarifas com cartões de crédito e cartões BNDES totalizaram R$ 441,5 milhões no primeiro semestre de 2025. O cartão Banricompras registrou no período a realização de 61,1 milhões de transações e um faturamento de R$ 7,7 bilhões.

Durante o primeiro semestre do ano, foram mantidas vantagens nos cartões de crédito, como a isenção de anuidade e de mensalidade da Tag Banrisul, em parceria com a Veloe, reforçando o compromisso com a valorização dos clientes. Com foco na fidelização de clientes e no posicionamento do Banriclube em oferecer vantagens personalizadas, em abril foi lançada a funcionalidade Crédito em Fatura. Os clientes pessoa física com cartões Mastercard e Visa (Gold, Platinum, Black e Infinite) passaram a a oportunidade de converter seus pontos acumulados em valores monetários, creditados diretamente na fatura do cartão. Para aprimorar a experiência digital do cliente, o Banricompras passou a contar com um extrato detalhado no app, que permite ao cliente visualizar suas compras de forma detalhada e acompanhar a previsão de gastos futuros.

BANRISUL PAGAMENTOS

O lucro líquido da Banrisul Pagamentos nos primeiros seis meses de 2025 alcançou R$ 195,8 milhões. A Vero, rede de adquirência da Banrisul Pagamentos, encerrou o período com 146,2 mil estabelecimentos credenciados ativos. No primeiro semestre de 2025, foram realizadas 277,2 milhões de transações, incremento de 3,2% em relação ao mesmo período de 2024. O volume financeiro transacionado totalizou R$ 25,6 bilhões, acréscimo de 6,2% frente ao mesmo período do ano anterior.

BANRISUL SEGURIDADE

A Banrisul Seguridade – que atua no mercado de comercialização de seguros, planos de previdência privada e títulos de capitalização nos canais do Banrisul, por meio de sua subsidiária Banrisul Corretora de Seguros – alcançou lucro líquido de R$ 87,8 milhões no primeiro semestre de 2025.

A arrecadação de prêmios de seguros, contribuições de previdência e títulos de capitalização alcançou R$ 1,2 bilhão no primeiro semestre de 2025, e as receitas totais atingiram R$ 191,7 milhões. Em junho de 2025, as operações ativas de seguridade totalizaram 2,4 milhões de contratos.

CANAIS DIGITAIS

Os canais digitais do Banrisul responderam por 87,8% das operações no primeiro semestre de 2025, considerando todos os canais disponíveis (digitais, ATMs, correspondentes, caixas e Banrifone). O Banco oferece cinco canais digitais: Minha Conta, Afinidade e Office Mobile, disponíveis no aplicativo Banrisul; além do Office e do Home Banking, acessíveis pela web.

No primeiro semestre de 2025, todos os canais somaram 360,3 milhões de acessos, 11,1% superior ao mesmo período de 2024, resultando em uma média de 2,0 milhões de acessos diários. O total de operações realizadas por meio desses canais cresceu 14,4%, enquanto a quantidade de transações financeiras aumentou 11,4% e o volume transacionado teve alta de 15,3% na comparação com o mesmo período de 2024.

INVESTIMENTO E INOVAÇÃO

O Banrisul trabalha permanentemente no ecossistema de inovações para proporcionar produtos e serviços que combinem qualidade, confiança e tecnologia, centrados na experiência do cliente. Os investimentos em modernização tecnológica, que contemplam todos os investimentos em TI, autoatendimento, Datacenter, transformação digital, atendimento e relacionamento com clientes, sistemas de informação e segurança patrimonial, bem como em reformas e ampliações, totalizaram R$ 177,9 milhões no semestre, tendo como principal finalidade a modernização da infraestrutura de TI e de segurança patrimonial.

Nas soluções de pagamentos, o Banrisul foi pioneiro na disponibilização do Pix Automático nos canais digitais, desde novembro de 2024. Com a interoperabilidade bancária plena implementada pelo Banco Central em junho de 2025, a solução passa a permitir o cadastramento de pagadores de qualquer instituição financeira, ampliando significativamente seu alcance e potencial de uso. O produto já permite integração via API, ideal para empresas que desejam incorporar a cobrança recorrente aos seus sistemas de gestão. Complementando o portfólio de meios de pagamento, o Pix Parcelado manteve o ritmo de contratações, atingindo mais de 20 mil clientes.

No avanço da estratégia de digitalização, o Banco lançou no aplicativo a funcionalidade de simulação e parcelamento do saldo total do cartão de crédito. A solução, inicialmente voltada a clientes inadimplentes e posteriormente estendida aos adimplentes, permite mais autonomia na gestão financeira e teve adesão expressiva, resultando na duplicação do número de contratações até o final em relação a março de 2025. A iniciativa exigiu o desenvolvimento de soluções tecnológicas robustas, com foco em estabilidade, escalabilidade e segurança operacional.

O novo Portal do Desenvolvedor (developers.banrisul.com.br) foi redesenhado com foco em atender de forma mais eficiente às demandas de desenvolvedores de software e parceiros de negócio, se consolidando como uma plataforma estratégica para integração de serviços, como transferências pelo Pix, emissão de boletos, entre outros serviços.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/lucro-liquido-banrisul-cresce-424-no-1-semestre/

Lucro líquido do Banrisul cresce 42,4% no 1º semestre de 2025

2025-08-15