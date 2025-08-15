Acontece Engenheiro Astor Ricardo apresenta palestra sobre tecnologia agrícola em Porto Alegre

Evento destaca como qualificação e renovação de máquinas podem impulsionar o campo

O engenheiro e especialista em máquinas agrícolas Astor Ricardo Kilpp foi o principal palestrante do encontro “Falando a Linguagem da Máquina”, promovido pelo Instituto de Tecnologia Agrícola, Qualificação e Estudo (ITAQE), em parceria com o Sindicato dos Técnicos Agrícolas do Estado do Rio Grande do Sul (Sintargs). Realizada em Porto Alegre, a reunião teve como objetivo trazer proximidade com o universo das máquinas agrícolas e auxiliar no jeito de transmitir informações ao público rural.

O discurso abordou que a mecanização agrícola evolui mais rápido do que em outros setores produtivos e que essa modernização vem sendo impulsionada por uma nova geração de produtores: “O jovem que retorna para a propriedade depois de estudar e se qualificar traz uma visão mais progressista, investindo em tecnologia para facilitar a atividade. Isso é fundamental para garantir a pujança agrícola brasileira”. Astor afirma que, mesmo que a produtividade no Brasil tenha duplicado nos últimos 20 anos, ainda há espaço para crescer. “Não chegamos ao teto. A capacidade de produção por área pode aumentar ainda mais”, completou.

Durante a palestra também foi exposto um resgate histórico, lembrando que os primeiros implementos agrícolas eram puxados por animais e que o primeiro trator a gasolina surgiu em 1910. A partir de 1945, o sistema de acoplamento de três pontos revolucionou o trabalho no campo, permitindo que os tratores realizassem tarefas mais pesadas e eficientes. Hoje, no Brasil, há mais de 500 mil tratores com mais de 20 anos de uso ainda em operação, um indicador que reforça tanto a necessidade de renovação da frota quanto o potencial de produtividade.

O presidente do Sintargs, Carlos Alberto Turra, ressaltou que a palestra é parte de um esforço auxiliar para incentivar a qualificação de técnicos agrícolas que atuam no estado, garantindo que a informação sobre o uso e o manejo das máquinas chegue de forma correta ao produtor. Já Jeferson Ferreira, presidente do ITAQE, reforçou que capacitar comunicadores para entender e expressar as características técnicas dos equipamentos é uma forma de fortalecer a agricultura e preparar o setor para o futuro.

Com apoio de empresas e entidades parceiras, o encontro também serviu como prévia para ações que acontecerão durante a Expointer, onde serão promovidas palestras sobre agricultura do futuro e novas tecnologias no campo. Para Astor Ricardo, investir em conhecimento é tão essencial quanto investir nas próprias máquinas: “É preciso olhar quem está por trás do volante. A tecnologia só dá resultado quando encontra mãos preparadas para usá-la.”

