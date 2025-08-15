Acontece Sustentabilidade e visão “glocal” conduzem a Calçados Beira Rio S.A. ao Case da Exportação 2025 ADVB|RS

15 de agosto de 2025

Foto: Divulgação

A Calçados Beira Rio S.A., em seu ano de cinquentenário, reafirma sua posição de vanguarda no cenário global ao ser laureada duplamente: como destaque setorial Indústria e como grande vencedora da 53ª edição, recebendo o Case da Exportação 2025 da ADVB|RS, sob o título Raízes Locais, Rumos Globais.

Essa conquista coroa uma trajetória de crescimento exponencial, fundamentada em dois pilares estratégicos: a sustentabilidade como credencial competitiva decisiva nos mercados internacionais e a implementação de uma metodologia “glocal”, que respeita as especificidades culturais locais sem abrir mão de uma visão global de negócios.

A premiação reflete os resultados alcançados em 2024, quando a empresa promoveu e participou ativamente de 326 eventos internacionais, comercializando 16.821.866 pares de calçados em mercados-chave ao redor do mundo.

Com 11 filiais industriais enraizadas em cidades gaúchas como Novo Hamburgo, Igrejinha, Sapiranga (2 unidades), Osório, Teutônia, Candelária (2 unidades), Roca Sales, Mato Leitão e Santa Clara do Sul, e produção diária de 500 mil pares, a companhia gera 29,5 mil empregos — sendo 8,5 mil diretos, 11 mil em prestadores de serviços e cerca de 10 mil indiretos —, consolidando sua presença em mais de 115 países e demonstrando que é possível unir crescimento econômico, responsabilidade ambiental e sensibilidade sociocultural.

O Prêmio Exportação 2025 ratifica a liderança da Calçados Beira Rio S.A. em práticas regenerativas, posicionando a sustentabilidade não apenas como valor empresarial, mas como um ativo comercial decisivo nos mercados internacionais.

A companhia é certificada com o Selo Origem Sustentável – Categoria Diamante, evidenciando seu alinhamento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU e fortalecendo sua credibilidade junto a consumidores e parceiros comerciais globalmente conscientes.

Com 29,5 mil empregos gerados e uma cadeia produtiva onde 72,7% dos 564 fornecedores estão localizados no Rio Grande do Sul, a empresa demonstra que sustentabilidade também significa desenvolvimento regional integrado.

Sua matriz energética é composta por 98% de fontes renováveis, e a empresa adota por inteiro o conceito Zero Waste: a água não é utilizada nos processos de fabricação, sendo destinada exclusivamente ao consumo humano e à higienização. Esse compromisso se materializa também na logística verde, com 63,6% das exportações realizadas via modal marítimo, contribuindo diretamente para a redução das emissões de CO₂ por tonelada transportada para mercados internacionais.

A economia circular ganha forma e função através de iniciativas pioneiras como o Ambiplast e o EcoFavo – matérias-primas ressignificadas a partir de resíduos da linha de produção, que se transformam em materiais de visual merchandising presentes em milhares de estabelecimentos ao redor do mundo.

Esse processo endossa a visão sistêmica da companhia em toda a sua capilaridade – da fábrica às ambiências das lojas que comercializam seus produtos –, consolidando um ecossistema produtivo verdadeiramente regenerativo e demonstrando que a sustentabilidade não é apenas responsabilidade corporativa, mas a credencial que define sua liderança global.

