Sábado, 16 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Ministro do Supremo, Kassio Nunes desempata julgamento e mantém anulação de atos da Operação Lava-Jato contra Antonio Palocci

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Dias Toffoli decidiu anular os atos contra Palocci em fevereiro deste ano. (Foto: ABr)

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Kassio Nunes Marques votou nesta sexta-feira (15) para manter a decisão de Dias Toffoli que anulou os atos da Operação Lava-Jato contra o ex-ministro Antonio Palocci, tanto em relação às ações tomadas pela força-tarefa do Ministério Público Federal quanto pelo então juiz Sérgio Moro.

O processo é julgado na Segunda Turma do Supremo, que é composta pelos dois ministros e também por André Mendonça, Gilmar Mendes e Edson Fachin. Gilmar seguiu o voto de Toffoli, enquanto os outros dois ministros se manifestaram de maneira contrária.

Kassio havia pedido vista (mais tempo para análise) do julgamento e retornou com seu voto nesta sexta.

Toffoli decidiu anular os atos contra Palocci em fevereiro deste ano. Na ocasião, ele manteve o acordo de delação premiada firmado pelo ex-ministro, que atuou como ministro da Fazenda de Lula (PT) e da Casa Civil de Dilma Rousseff (PT) e se envolveu em escândalos que o levaram a deixar os cargos.

A PGR (Procuradoria-Geral da República) recorreu da decisão do ministro, e o caso foi levado para análise da Segunda Turma.

A decisão de Toffoli veio na esteira de outras anulações relacionadas à Lava Jato, como de atos contra o empresário Marcelo Odebrecht, que presidiu a empreiteira.

Os advogados do ex-ministro solicitaram para Toffoli que estendesse a Palocci os benefícios concedidos a Marcelo Odebrecht, sob o argumento de que mensagens obtidas pela Operação Spoofing (que investigou os responsáveis por hackear e vazar conversas de procuradores) apontavam parcialidade de Moro e “incontestável quadro de conluio processual entre acusação e defesa”.

Eles afirmam que Palocci foi vítima de uma “verdadeira conspiração com objetivos políticos” para atingir Lula e o PT.

Em sua decisão, Toffoli diz que mensagens trocadas entre Moro e o então coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, sugerem parcialidade e até instruções para que o Ministério Público tenha melhor desempenho.

“O necessário combate à corrupção não autoriza o fiscal e aplicador da lei a descumpri-la, devendo-se lamentar que esse comportamento, devidamente identificado a partir de diálogos da Operação Spoofing, tenha desembocado em nulidade, com enormes prejuízos para o Brasil”, diz Toffoli na decisão.

“Em outras palavras, o que poderia e deveria ter sido feito na forma da lei para combater a corrupção foi realizado de maneira clandestina e ilegal, equiparando-se órgão acusador aos réus na vala comum de condutas tipificadas como crime.”

Palocci foi preso em setembro de 2016 em uma fase da Lava Jato batizada como Omertà, um termo napolitano que define o código de honra das organizações mafiosas do sul da Itália.

A expressão aparece num dos diálogos em que procuradores comentam o que eles consideravam fragilidade da delação do ex-ministro. Eles apontam que até o então juiz Sergio Moro usava a palavra omertà para se referir aos petistas. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Se o Supremo concordar, empreiteiras investigadas na Operação Lava-Jato terão desconto de R$ 1,3 bilhão na dívida com o governo federal
Ministro do Supremo, Flávio Dino manda a Polícia Federal investigar emenda de R$ 6 milhões do deputado federal Alberto Fraga
https://www.osul.com.br/ministro-do-supremo-kassio-nunes-desempata-julgamento-e-mantem-anulacao-de-atos-da-operacao-lava-jato-contra-antonio-palocci/ Ministro do Supremo, Kassio Nunes desempata julgamento e mantém anulação de atos da Operação Lava-Jato contra Antonio Palocci 2025-08-15
Deixe seu comentário

Últimas

Rio Grande do Sul UFRGS apresenta proposta de criação de Campus na Serra Gaúcha
Porto Alegre Bairro Ponta Grossa recebe mutirão de limpeza neste domingo
Rio Grande do Sul Agências Sine do Rio Grande do Sul disponibilizam mais de 9 mil oportunidades de emprego a partir desta segunda
Saúde Pacientes do SUS começam a ser atendidos por planos de saúde
Mundo Encontro histórico entre Trump e Putin termina sem acordo de paz no conflito da Rússia com a Ucrânia
Política Em prisão domiciliar, Bolsonaro pede a Alexandre de Moraes que o presidente e líderes de seu partido tenham acesso livre para visitas
Política Rito do julgamento de Bolsonaro no Supremo deve durar cinco dias
Porto Alegre Em Porto Alegre, Jardim do Dmae no bairro Moinhos de Vento recebe duas feiras neste domingo
Brasil Tarifaço de Trump atinge exportação do biquíni brasileiro com taxação de 74,9%
Política “Vossa Excelência não está sendo fiel aos fatos”, diz o ministro Barroso ao colega Luiz Fux em discussão no Supremo
Pode te interessar

Política Supremo forma maioria para condenar a deputada federal Carla Zambelli

Política Ministro do Supremo, Flávio Dino manda a Polícia Federal investigar emenda de R$ 6 milhões do deputado federal Alberto Fraga

Política Se o Supremo concordar, empreiteiras investigadas na Operação Lava-Jato terão desconto de R$ 1,3 bilhão na dívida com o governo federal

Política Lula diz que não vai ficar chorando pelos Estados Unidos e vai procurar outros países