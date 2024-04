Rio Grande do Sul Lucro líquido do Badesul passa de R$ 116 milhões em um ano. Crescimento é de 132%

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2024

Só no agronegócio, agência de fomento investiu mais de R$ 235 milhões em 2023. (Foto: Divulgação)

Relatório de desempenho apresentado nessa quarta-feira (3) pelo Badesul Agência de Fomento aponta um lucro líquido de R$ 116,3 milhões no ano passado. O montante supera em 132% o registrado em 2022.

Foram investidos R$ 182,6 milhões em 33 municípios gaúchos, R$ 235,4 milhões no agronegócio, R$ 68,7 milhões para projetos inovadores, R$ 55 milhões em startups e R$ 18,3 milhões a micro e pequenas empresas.

O presidente da instituição, Cláudio Gastal, detalhou as informações ao titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), Ernani Polo, no gabinete da pasta estadual. Na pauta também estiveram assuntos como linhas de financiamentos disponíveis, operações ativas e planejamento estratégico até 2028.

“Com um saldo de operações ativas em carteira de R$ 2,21 bilhões, o Badesul é uma instituição financeira consolidada pronta para impulsionar o crescimento econômico do Estado, oferecendo crédito ao empreendedorismo e à inovação e contribuindo com as melhorias na infraestrutura urbana dos municípios”, reforçou Gastal.

Ele acrescentou: “Estamos colocando em prática o nosso Planejamento Estratégico 2024-2028, elaborado em parceria com a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul [PUCRS]. Nosso objetivo é implantar ações que nos aproximem de quem precisa de incentivo financeiro para executar bons projetos públicos e privados.”

O secretário Ernani Polo, por sua vez, enalteceu a postura do governo gaúcho em apoiar estratégias que gerem emprego e renda: “Precisamos que a população esteja ciente das soluções financeiras com custo baixo, que têm a finalidade de financiar empreendimentos que resultem em desenvolvimento. Estamos trabalhando, junto com o Badesul, para mostrar esses recursos e aplicá-los no Estado”.

Startups

Até o fim do ano, o Badesul projeta um aporte financeiro de R$ 20 milhões em Fundos de Investimento em Participações (FIP) direcionados para startups.

“Hoje o Badesul tem muito orgulho em já ter investido mais de R$ 55 milhões em FIP, que permitem às empresas inovadoras colocarem as suas ideias em planos de negócios e desenvolverem ações que impactam positivamente no mercado gaúcho”, declarou em março o presidente Claudio Gastal.

Ainda segundo ele, a agência está presente em seis FIP e, até dezembro, o plano é ingressar em outras duas. “Trata-se de uma estratégia deflagrada em 2011, quando o apoio à inovação passou a fazer parte, definitivamente, dos projetos do Badesul”, complementou o dirigente.

(Marcello Campos)

