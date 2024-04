Brasil Só 2,7% das instituições de ensino superior do Brasil têm nota máxima em avaliação federal

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2024

Com escala de 1 a 5, índice avaliou quase 5 mil instituições públicas e privadas do País. (Foto: Reprodução)

O Índice Geral de Cursos (IGC) apontou que apenas 54 instituições de ensino superior do País alcançaram nota máxima em 2022. Divulgado nessa quarta-feira (3), pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), o número representa 2,7% do total de 4.998 instituições avaliadas.

Conforme o órgão administrado pelo Ministério da Educação (MEC), o índice é resultado da avaliação das instituições de educação superior e corresponde à média das notas do CPC (cursos de graduação) e dos conceitos CAPES dos cursos de programas referentes às pós-graduação stricto sensu, ponderadas pelo número de matrículas de cada curso.

Para a avaliação das instituições, o IGC atribui a escala de 1 a 5. As duas primeiras (1 e 2) são consideradas inadequadas, e as instituições podem sofrer sanções. A escala 3 indica o mínimo esperado. Já as demais, 4 e 5, são faixas de qualidade.

Segundo os dados, a maioria das instituições posiciona-se na faixa 3. Por outro lado, os resultados do IGC apontam uma diferença entre instituições públicas e privadas. Em 2022, um maior número de instituições federais tiveram os melhores desempenhos na avaliação.

Das federais, 85% das instituições avaliadas conseguiram IGC 4 ou 5. Em 2018, eram 68%. Já as privadas com fins lucrativos, em 2022, 21% alcançaram essa faixa. Em 2018, eram 18%.

Quanto às instituições estaduais, 41% estavam nas faixas 4 e 5 do IGC em 2022. Em 2018, o resultado chegou a 30%. Já a faixa 3 foi obtida por 66% das instituições particulares. Nas federais, o porcentual foi 15%.

O diretor de Avaliação da Educação Superior do Inep, Ulysses Teixeira, comentou o resultado da avaliação: “Nenhuma instituição com pós-graduação ficou na faixa 1, e aquelas com mais pós-graduações estão concentradas nas faixas maiores”. Ainda de acordo com ele, por meio da análise da avaliação, é possível perceber que “as instituições que atingem uma maturidade relevante também têm reverberações na graduação.”

Cursos

O Inep também divulgou dados relacionados aos cursos de ensino superior no Brasil. A partir da avaliação de 8.934 graduações, os indicadores apontaram as diferenças entre as instituições públicas e privadas.

O resultado de 2022 contemplou 13 áreas de bacharelado, entre elas administração e direito, além de outras 13 áreas vinculadas a cursos tecnólogos. Segundo o Inep, 27% das instituições privadas com fins lucrativos têm CPC na faixa 4 e 5. Já as federais alcançaram 71% e as estaduais 47%.

Considerando a diferença na modalidade de ensino, 38% dos cursos presenciais tiveram notas 4 e 5, enquanto essa faixa foi alcançada por 26,6% dos cursos a distância. Na faixa 3, a maior concentração foi dos cursos a distância, com 65,2% contra 51,9% dos cursos presenciais.

