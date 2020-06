Magazine Ludmilla e a esposa contam sobre gaveta de “brinquedinhos”

Por Redação O Sul | 14 de junho de 2020

Ludmilla (E) e Brunna Gonçalves falaram sobre o início do relacionamento Foto: Reprodução/YouTube Ludmilla (E) e Brunna Gonçalves falaram sobre o início do relacionamento. (Foto: Reprodução/YouTube) Foto: Reprodução/YouTube

O programa “Conversa com Bial”, da TV Globo, exibido na sexta-feira (12) foi dedicado ao Dia dos Namorados e contou com a participação de vários casais. Ludmilla e Brunna Gonçalves estavam entre os convidados e falaram sobre o início do relacionamento, a rotina de casadas durante a quarentena e os planos para o Dia dos Namorados.

No programa da TV Globo, elas revelaram que a comemoração da data romântica envolvia uma “gaveta de brinquedinhos”. “A gente tem uma gavetinha de negocinhos”, diz Ludmilla. Brunna complementa: “brinquedinhos”.

“Como a gente não tinha tempo para parar em casa direito a gente nunca mais mexeu nessa gavetinha. Pesquisando coisas para fazer no Dia Dos Namorados porque está tudo fechado, não tem muito o que fazer, a gente foi ver essa nossa gavetinha. Muita coisa maneira que a gente tem e nunca usou. Vamos usar no Dia dos Namorados”, explica a cantora.

“Uau! Tipo um parque de diversões”, diz Pedro Bial. Ambas concordam e Brunna começa a dizer “luzes…”, quando é interrompida por Ludmilla: “luzes, algema, chicote, corrente, muito negócios legais”. O apresentador da TV Globo decide mudar de assunto. “Está bom, está bom. A imaginação da gente começa assim…”, diz Bial.

