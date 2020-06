Celebridades Com ajuda de um nutrólogo, Fafá de Belém revela que perdeu dez quilos na quarentena

Por Redação O Sul | 14 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Fafá ainda contou que o especialista montou um regime especialmente para ela Foto: Divulgação Fafá ainda contou que o especialista montou um regime especialmente para ela. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Com a quarentena e o isolamento social por causa da pandemia do novo coronavírus, muitas pessoas estão comendo mais e, consequentemente, engordando. Mas, com a cantora Fafá de Belém está sendo diferente.

Na manhã de sábado (13), ela participou virtualmente do programa “É de Casa”, da TV Globo, e revelou que conseguiu eliminar cerca de 10 kg durante o isolamento social.

A artista contratou um nutrólogo para acompanhá-la no processo de emagrecimento. Fafá ainda contou que o especialista montou um regime especialmente para ela.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades