Por Redação O Sul | 14 de junho de 2020

Cantora roubou a cena ao lançar, em pleno Dia dos Namorados, o clipe da música "Localizei" com muitos beijos de casais famosos Foto: Divulgação Cantora roubou a cena ao lançar, em pleno Dia dos Namorados, o clipe da música "Localizei" com muitos beijos de casais famosos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Ivete Sangalo roubou a cena ao lançar, em pleno Dia dos Namorados, o clipe da música “Localizei” com muitos beijos de casais famosos. “Que lindo! Amei a música, quanto beijo bom”, vibrou Sandy, que ao lado do marido Lucas Lima, com quem comandou uma live romântica, foi a responsável por iniciar a sessão de beijos.

“Vivi para ver a Sandy dando um beijão na internet”, comemorou uma seguidora da artista baiana. “Sandy dando beijão de língua! Uau!”, vibrou outra fã. Angélica, Iza, Claudia Raia, Sabrina Sato, Preta Gil, Graciele Lacerda e outras celebridades que também participaram do vídeo deixaram mensagens animadas para Ivete.

Uma ausência sentida por alguns seguidores foi a de Anitta, que não apareceu no novo clipe de Ivete Sangalo. “Faltou só a Anitta”, comentou um internauta. “Ivete só trabalha com artistas”, rebateu outro. “Pra quem foi convidada pro DVD e nem no clipe apareceu… O que eu vi foi: Claudia Leitte no DVD e Claudia Leitte no clipe”, apontou o seguidor, relembrando a polêmica entre Anitta, Claudia Leitte e Ivete.

