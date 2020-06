Magazine Cleo dá dica de cuidados com cabelos: “Aprendi com a minha mãe”

Por Redação O Sul | 14 de junho de 2020

Cleo, 37 anos de idade, contou durante uma live no Instagram alguns de seus cuidados com os cabelos. A atriz e cantora, que tem os fios naturalmente lisos, afirmou seguir uma dica familiar para mantê-los hidratados e brilhantes.

“A genética é boa, mas minha mãe me ensinou a fazer touca de vinagre e sigo essa dica”, disse Cleo, contando o aprendizado capilar que teve com a mãe, a atriz Gloria Pires. “Geralmente, uso um vinagre mais neutro, de maçã. Se for o caso, é só pingar umas gotinhas de lavanda. Adoro o cheirinho de lavanda.”

Em quarentena, Cleo se mantém em isolamento social com um grupo de amigos na cidade de Brasília. “Se estivesse sozinha, não sei como estaria. Aqui, com amigos, me sinto amada e acolhida. Tem semanas que passam rápido; outras, demoram muito”, diz, enaltecendo que o período teve seu lado positivo e a fez desacelerar o ritmo. “Era muito workaholic. Antes da quarentena, tinha dias que saía de casa às 8h da manhã e só voltava ás 22h.”

